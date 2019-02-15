Рекордное количество жилья построят в Актюбинской области

У нас заложен крепкий фундамент по развитию жилищного сектора - Сапарбаев.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев в ходе отчетной встречи с населением рассказал о реализации Пяти социальных инициатив главы государства, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

"У нас заложен крепкий фундамент по развитию жилищного сектора. В 2018 году введено в эксплуатацию 908 тысяч квадратных метров жилья. Жилищное строительство остается в приоритете, будем строить по принципу "больше и доступней". Под "больше" подразумевается задача текущего года по вводу более 1 миллиона квадратных метров жилья, а под "доступней" - удешевление стоимости жилья за счет внедрения современных технологий и использования стройматериалов местных производителей. Рекордные для региона объемы жилищного строительства будут достигнуты благодаря реализации программ "7-20-25" и "Нұрлы жер", в рамках которых первоначальный взнос снижен с 20 до 10 процентов", - отметил Б. Сапарбаев.

Также аким области сообщил, что инициатива о повышении МЗП привела к росту оплаты труда для 70 тысяч актюбинцев. Заработная плата 92 тысяч актюбинцев увеличилась благодаря снижению налогов. Кроме того, в рамках поручения Президента о росте доходов населения, 176 предприятий области повысили зарплаты 32 тысячам работников в среднем на 10 процентов.

Также в декабре 2018 года 36 тыс. работникам предприятий выплачены премиальные на общую сумму 3 млрд. тенге.

В рамках четвертой инициативы, тысячи актюбинцев смогут начать свое дело, воспользовавшись услугами микрокредитования. На эти цели в 2019 году направят 5 миллиардов тенге, что позволит дополнительно создать более 2000 новых рабочих мест и увеличить долю МСБ в структуре экономики.

В 2019-2020 годах будут газифицированы 13 сельских населенных пунктов, в которых проживает 7 тыс. человек. Уровень газификации региона превысил 89%.

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