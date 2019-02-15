США выступили за ужесточение санкций против Ирана

Новые санкции "дают иранскому народу возможность получить то, чего он на самом деле заслуживает" - Майкл Помпео.

Соединенные Штаты выступают за ужесточение международного санкционного режима в отношении Ирана и усиление давления на эту страну. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем по итогам двухдневной министерской встречи, посвященной ближневосточной проблематике, передает ТАСС.

"Мы думаем, что нам необходимо больше санкций, больше давления на Иран. Это дает иранскому народу возможность получить то, чего он на самом деле заслуживает. Мы считаем, что это лишает иранскую клептократию, религиозных лидеров в этой стране тех богатств и ресурсов, которые необходимы им для того, чтобы нести все то разрушение, о котором мы слышали от стран со всего мира за эти последние два дня", - сказал он.

"США намерены убедить все страны мира, что в наших общих интересах лишить [режим] аятолл, президента [Ирана Хасана] Роухани и [командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" генерала] Касема Сулеймани тех денег, которые им нужны для того, чтобы поддерживать деятельность крупнейшего в мире спонсора терроризма", - утверждал Помпео.

Ранее о готовности расширить введенные против Ирана санкции, если эта страна не изменит свою политику, заявил вице-президент США Майкл Пенс. По его словам, все участники конференции в Варшаве согласились, "что агрессивность Ирана в последние недели увеличилась". Касаясь заключенного в 2015 году соглашения, ограничивающего ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций, вице-президент США назвал его "сделкой с дьяволом".

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) остаются приверженными договоренностям.

После выхода США из сделки иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере. Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ 31 января Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").

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