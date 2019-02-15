Тарифы на все виды коммунальных услуг снизили в Актюбинской области

Электроснабжение подешевело на 3 процента.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев на отчетной встрече с населением в Актобе рассказал об исполнении поручения главы государства по снижению тарифов на коммунальные услуги, передает пресс-служба акима.

"Для реализации поручения Президента в регионе была создана рабочая группа с участием представителей государственных органов, антимонопольной службы и органов прокуратуры. Они разобрали себестоимость каждого тарифа, чтобы убрать лишние расходы предприятий, тем самым снизить конечную стоимость услуг для населения. Такая работа проводилась по всем видам коммунальных услуг. Снижение тарифов произошло за электро-, тепло-, водоснабжение, за услуги канализации, вывоза мусора и не только", - сказал Б.Сапарбаев.

В частности, с нового года в Актюбинской области тариф на газо-, теплоснабжение для населения уменьшился на 10,2%. Электроснабжение подешевело на 3%.

На 5,5% снизились тарифы на водоснабжение, на 5,9% стало дешевле водоотведение (канализация).

На 10% уменьшился размер тарифа на лифтовое обслуживание, на 7,3% стали дешевле услуги КСК. За обслуживание домофонов актюбинцы стали платить меньше на 5%.

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