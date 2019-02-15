Свыше 500 миллиардов тенге инвестиций привлекла Актюбинская область в 2018 году

Значимым проектом для региона стал газоперерабатывающий комплекс ТОО "Gas processing Company".

По итогам 2018 года в экономику Актюбинской области привлечено 516,1 миллиарда тенге инвестиций. В сравнении с 2017 годом объем инвестиций увеличен на 78,1 миллиарда тенге или 10,8%. Почти треть всех инвестиций – иностранные, сообщил в ходе отчетной встречи с населением глава региона Бердыбек Сапарбаев, передает пресс-служба акима региона.

"Согласно поручениям главы государства, продолжается активная работа по привлечению зарубежных инвестиций в разные отрасли экономики. Благодаря приходу в регион транснациональных корпораций и других крупных зарубежных компаний, у нас отмечается положительная динамика. Сегодня на территории области работают 7 ТНК: Sinopec Group, CNPC, ERG, Yildirim Group, Русская медная компания, к которым в 2018 году присоединились мировые гиганты Eni и General Electric, строящие ветровую электростанцию в Каргалинском районе стоимостью 33 млрд. тенге", - сказал аким области.

Бердыбек Сапарбаев остановился на некоторых крупных инвестпроектах обрабатывающей отрасли. Так, было открыто производство блочно-комплектного оборудования ТОО "Казахстанский завод нефтяного оборудования" стоимостью 1,8 млрд. тенге, производство печей для нефтяной отрасли ТОО "ЭкоЭкспресс Актобе" стоимостью 1 млрд. тенге.

Значимым проектом для региона стал газоперерабатывающий комплекс ТОО "Gas processing Company". Данное производство, не только вносит значительный вклад в экономическое развитие региона, но и улучшает экологическую обстановку, перерабатывая попутный газ, который ранее просто сжигался через факелы. Объем инвестиций в проект составил 42 млрд. тенге. Прогнозируется, что всего за 7 лет налоговые поступления в местный и республиканский бюджет только от этого завода составят более 10 млрд. тенге.

В сфере АПК реализован крупный проект по строительству тепличного комплекса пятого поколения ТОО "Green Capital". Общая площадь тепличного комплекса составит около 22 гектаров. Однако, вводить их будут постепенно до 2021 года. Общий объем частных инвестиций составит более 20 миллиардов тенге. На сегодня томатами засеяно пять гектаров. Первый урожай будет собран в апреле этого года. После расширения тепличный комплекс будет обеспечивать актюбинцев не только томатами, но и зеленью, баклажанами, сладким перцем.

Также на стадии завершения находятся такие проекты, как завод по производству строительных материалов АО "Коктас Актобе" на сумму 7 млрд. тенге, завод по производству керамической плитки и керамогранита ТОО "Зерде Керамика Актобе" на сумму 9,2 млрд. тенге и другие

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