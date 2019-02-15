Павлодарская область вошла в число лидеров по экспорту Казахстана в страны ЕАЭС

Большое внимание в регионе уделяют привлечению инвестиций.

Экспортные поставки региона увеличились в 1,7 раза, а объем несырьевого экспорта вырос в 2,5 раза. Об этом на своей отчетной встрече с населением рассказал аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает пресс-служба акима региона.



Как отметил глава региона, в 2018 году в области существенно расширили экспортную линейку. В нее добавились легированный алюминий, алюминиевые диски, новые строительные и смазочные материалы.

- Наша область стабильно занимает 3 место в структуре обрабатывающего сектора страны, - заявил аким. - По инвестициям в обработку по итогам года мы заняли второе место по республике. В результате рост отрасли составил почти 6%. За последние 2 года нам удалось увеличить долю обработки в ВРП с 29% до 31,3% Сегодня обрабатывающий сектор дает почти 64% от общего объема промышленного производства.

Большое внимание в регионе уделяют привлечению инвестиций. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал превысил 473 миллиарда тенге, а за последние три года этот показатель составил почти 1,4 триллиона тенге.

- Особое удовлетворение приносит то, что порядка 100 миллиардов тенге - это инвестиции малого и среднего бизнеса, - сказал Булат Бакауов. - В предпринимательском секторе сегодня действует почти 44 тысячи субъектов, где занято более 131 тысячи человек или 32% от экономически активного населения. Объем налоговых поступлений от данного сектора вырос на 6% и составляет порядка 63 миллиардов тенге.

Глава региона подчеркнул, что в этом году в Павлодаре откроют "Дом инвестора". По опыту Южной Кореи, Японии и Грузии в нем каждый инвестор по принципу "одного окна" сможет получить полное сопровождение проекта и все виды услуг.

- В этом году начнется застройка нового микрорайона "Достык", - сообщил аким области. - На этой площадке запланировано строительство 470 тысяч квадратных метров жилья или 7,5 тысяч квартир. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи предоставляет ипотечная программа "7-20-25". На сегодня по этой программе выдано 70 кредитов. Дополнительно на рассмотрении в банках находится еще 155 заявок. С прошлого года медицинским работникам мы начали выдавать "жилищные сертификаты" по 1 миллиону тенге. Новое жилье уже получили 12 врачей.

Завершая отчетную встречу, Булат Бакауов отметил, что руководители на местах должны не только знать, но и решать проблемы населения. По словам главы региона, от работы госаппарата должен быть реальный результат – только тогда люди будут доверять властям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!