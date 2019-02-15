В СпецЦОНах РК "сдавали" экзамены на неисправных авто

Специальные транспортные средства для лиц с ограниченными возможностями отсутствуют во всех СпецЦОНах, за исключением СпецЦОНа № 1 в Алматы (1 автомашина).

Об итогах анализа деятельности СпецЦОНов и выявленных нарушениях рассказал директор департамента государственных услуг АДГСПК Ильдар Уйсумбаев на брифинге в Астане, передает Zakon.kz.

По его словам, в рамках контроля за качеством оказания госуслуг методом "тайного покупателя" проведен анализ деятельности СпецЦОНов госкорпорации, в результате которого выявлены факты несоблюдения норм законодательства в сфере оказания госуслуг (отсутствие благоприятных условий ожидания и обслуживания граждан в местах оказания государственных услуг, превышения времени ожидания услугополучателей), коррупционных рисков при прохождении практического экзамена для получения водительских удостоверений.

"Схемой маршрута автодрома указанного СпецЦОНа города Семей не предусмотрена сдача практических экзаменов по категориям "А", "А1", "ВЕ", "С1Е", "СЕ", "D1E", "DE" (мотоциклы, трициклы, квадроциклы и прицепы). Аналогичная проблема выявлена в СпецЦОНе Тараза. В связи с несоответствием ширины проезда на автодроме СпецЦОНа г. Шымкент не производится сдача практических экзаменов на тяжеловесных автомобилях категорий "С"", - рассказал Уйсумбаев.

Также, продолжил он, выявлены неисправные автотранспортные средства автопарков СпецЦОНов для сдачи практического экзамена при получении водительского удостоверения либо вообще их отсутствие по отдельным категориям.

Так, в СпецЦОНе Астаны в состоянии технической неисправности находятся транспортные средства для сдачи практического экзамена при получении водительского удостоверения категорий "С" и "D" (Камаз 53215-05215 и ПАЗ 32053-003-001), а также отсутствуют транспортные средства категорий "D" и "Е". Прием практического экзамена по указанным категориям производится в автобусных парках столицы.

Кроме этого, имеющиеся транспортные средства для приема практического экзамена по категории "СЕ", при их технических характеристиках и существующих параметрах проезжей части автодрома СпецЦОНа Астаны создают сложности при сдаче экзамена.

Специальные транспортные средства для лиц с ограниченными возможностями отсутствуют во всех СпецЦОНах, за исключением СпецЦОНа № 1 в Алматы (1 автомашина).

В автопарке СпецЦОНа Павлодара установлено отсутствие транспортных средств по категории "С" (грузовые автомобили от 3,5 тонн) и по категории "D1" (небольшие автобусы не менее 28 сидячих мест), в СпецЦОНе г. Кызылорды – по категории "D" (автобусы с более 18 сидячих мест), в СпецЦОНах гг. Уральск и Петропавловск – по категориям "D1E", "DE", "C1E" и "CE", в СпецЦОНе г. Атырау – по категориям "С", "D" и "Е".

В связи с истечением сроков аренды автотранспортных средств с начала текущего года в СпецЦОНе Тараза не осуществляется прием практических экзаменов по категориям "С" и "D".

"В целях устранения нарушений, выявленных по итогам анализа, причин и условий, способствующих их совершению и недопущению их впредь, а также повышения уровня удовлетворенности услугополучателей, Агентством будет направлен указанный анализ с выработанными рекомендациями в уполномоченный орган (Министерство информации и коммуникаций), - отметил руководитель департамента.- Кроме того, хотелось бы акцентировать внимание на действующие возможности получения многих услуг в электронном формате".

Так, по его словам, сегодня 462 услуги доступны в электронном варианте. За 2018 год 69% всех оказанных услуг были предоставлены в электронном виде.

"Тем самым мы наблюдаем значительный рост, за последние годы, оказания электронных услуг (2015 – 21%, 2016 – 35%, 2017 – 50%). Соответственно сегодня можно говорить о значительном сокращении бытовой коррупции в данной сфере, - сказал Уйсумьбаев. - Более того, запущен Телеграм-бот, с помощью которого граждане без посещения ЦОНа, посредством мобильного телефона (без ЭЦП) могут получить моментальные справки (об отсутствии/наличии судимости, недвижимого имущества, обременения и т.д.)".

Кроме того, ранее было презентовано мобильное приложение "Цифровой агент", которое предназначено для оценки качества оказания госуслуг.

"Сегодня мы расширили перечень организаций, которые можно оценить либо на которые можно подать жалобу, с помощью данного приложения. Наряду с ЦОНами теперь включены и фронт-офисы органов государственных доходов (налоговые), территориальные подразделения Министерства труда и социальной защиты населения", - рассказал он.

В настоящее время проработан вопрос подключения министерства здравоохранения, акиматов Астаны, Алматы, Шымкента, Карагандинской и Актюбинской областей. Ведутся технические работы.

"Поэтому призываю граждан активно пользоваться приложением, придерживаться принципа "нулевой терпимости", так как для улучшения качества услуг обязательно необходима обратная связь от потребителей государственных услуг", - заключил представитель АДГСПК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!