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Назарбаев: Завоевать медаль на всемирном соревновании не так просто

Глава государства особо отметил заслуги и вклад молодых мастеров в развитие отечественного спорта и продвижение имиджа Казахстана на международной спортивной арене.

Фото : Акорда15 февраля 2019, 14:41

Нурсултан Назарбаев встретился с победителями и призерами международных спортивных соревнований, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Во встрече приняли участие президент Национального Олимпийского комитета Тимур Кулибаев, председатель комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев, заслуженный мастер спорта по фристайл-могулу Юлия Галышева, боксер-профессионал Садриддин Ахмедов, мастер спорта международного класса по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Ткаченко.

Глава государства особо отметил заслуги и вклад молодых мастеров в развитие отечественного спорта и продвижение имиджа Казахстана на международной спортивной арене.

- Я с большим удовольствием встречаюсь с вами. Этот год объявлен в нашей стране Годом молодежи. А спорт – это в основном дело молодых. Государство уделяет пристальное внимание развитию этой сферы. Глядя на вас, молодежь приобщается к спорту и здоровому образу жизни. Ваши достижения способствуют укреплению престижа государства, - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь молодые мастера спорта поделились своими впечатлениями от выступлений на международных состязаниях и рассказали о планах на будущее.

- Я всегда призываю казахстанскую молодежь заниматься спортом. Во всех областях создана современная спортивная инфраструктура: построены стадионы, возведены крытые комплексы. Ведь спорт – это залог здоровья и долголетия, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства указал на перспективы дальнейшего профессионального роста молодых спортсменов.

- Я вижу, что все у вас еще впереди. Завоевать медаль на всемирном соревновании не так просто. Хочу, чтобы молодежь равнялась на вас, росла здоровой и крепкой, - сказал Президент Казахстана.

В завершение Нурсултан Назарбаев призвал атлетов не останавливаться на достигнутом и добиваться новых успехов.

В ходе встречи молодым спортсменам были вручены памятные подарки от имени Президента Казахстана.


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