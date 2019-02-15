500 километров автодорог отремонтируют в Актюбинской области

Кроме того, будет продолжена работа по обновлению автопарка общественного транспорта города.

В 2019 году реконструкцией, капитальным и средним ремонтом будет охвачено 500 километров автомобильных дорог Актюбинской области. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил глава региона Бердыбек Сапарбаев, передает пресс-служба акима региона.

"Глава государства поручил к 2022 году довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 90%. В целях исполнения данного поручения в Актюбинской области ежегодно увеличиваются объемы ремонта дорог. Если в 2016 году отремонтировано 99 км на 9,6 млрд. тенге, то в 2017 году уже 302 км на 16,9 млрд. тенге. В 2018 году отремонтировано 404 км на общую сумму 35,7 млрд. тенге. В этом году мы планируем ремонт более 500 км автодорог", - сказал Бердыбек Сапарбаев.

В настоящее время реализуются такие крупные проекты, как реконструкция участков автодороги республиканского значения "Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань)" протяженностью 319 км. Общая стоимость проекта - 122 млрд. тенге. В 2018 году было выделено и освоено 19,4 млрд. тенге, а для продолжения работ в 2019 году выделено 16,7 млрд. тенге.

Средним ремонтом охвачена автодорога республиканского значения "Актобе – граница РФ (на Орск)" - в 2018 году отремонтирован участок протяженностью 50 км на сумму 2,1 млрд. тенге, в 2019 году планируется завершить 45 км. автодороги республиканского значения на сумму 1,5 млрд. тенге. Продолжается реконструкция автодорог "Южный обход г.Актобе".

Кроме того, аким области сообщил, что будет продолжена работа по обновлению автопарка общественного транспорта Актобе. С этой целью в текущем году будет закуплено 120 автобусов (2018 г. - 90). Также для удобства населения в общественном транспорте введут электронное билетирование.

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