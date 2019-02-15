Экс-полицейский о службе: Измором заставляют поверить, что ты "всемогущий"

Бывший правоохранитель поделился "несладкими" моментами в работе полицейских.

Пресс-секретарь Управления здравоохранения Мангистауской области Азамат Сарсенбаев поделился так называемыми особенностями работы в полиции, передает Zakon.kz.

Азамат Сарсенбаев раньше работал помощником участкового, заместителем командира взвода в компании дорожно-патрульной полиции. После случая с увольнением пятерых столичных полицейских он решил поделиться некоторыми "несладкими" моментами в работе полицейских.

"Пост навеян (от ред.: историей) о пятерых полицейских, которых уволили в Астане за драку, по сути, ни за что", - так написал на своей странице в Facebook Азамат Сарсенбаев.

Далее он перечислил пять "реальных" фактов о сложности профессии полицейских.

"1. График работы: примерный график работы полицейского не регламентируется. Но неизменно одно, ты должен быть на разводе в 08:30 утра. Ну а если ты служишь в батальоне, то изволь, развод начинается в 07:00 утра. И так до поздней ночи. Ни тебе нормального обеда, выходных и надбавок за переработку", - написал бывший полицейский.

Второе - это зарплата.

"Не буду ничего утверждать и говорить за кого-то, скажу о своей зарплате, которую получал будучи заместителем командира взвода, в звании старшего лейтенанта, получал я в среднем за месяц работы 110 000 тысяч тенге, сержанты же получали в месяц 70 тысяч тенге. Думаю, не стоит говорить о том, что зарплата сама по себе не соответствует тому объему работы, который приходится делать рядовым полицейским", - считает автор поста.

Третьим пунктом обозначены взаимоотношения с начальством. Взаимоотношения между начальством и подчиненными, по словам Сарсенбаева, в ту или иную сторону складываются из сугубо личного мнения начальника. Не важно, выполняешь ли ты поставленные нагрузки, работаешь по уставу, держишься достойно. Дальнейшее взаимоотношение с руководством складывается лишь к банальному подхалимству и кумовству.

"4. Мотивация: Как-то раз, мой настоящий мудрый наставник в полиции, которого я очень уважаю, сказал мне: "Хочешь грамоты, знаки отличия, премии и вовремя получать отпуски, тогда иди работать в кадры". Этим все сказано", - пишет автор.

Пятое - это "пагубное влияние окружающих".

"Как говорят казахи "Біреуі болсада милицияда жұмыс істесінш", родственники, знакомые и т.д. измором заставляют поверить в то, что ты "всемогущий", сможешь помочь где угодно и когда угодно. Такое влияние ни к чему хорошему не приводит, особенно когда неокрепший разум новоиспеченного полицейского быстро смекнет, что раз в его власти есть рычаги для того, чтобы помогать своим, то почему бы эту власть не использовать для заработка", - отметил экс-сотрудник.

И далее он подытожил, что "да, в полиции много случайных людей. Но не все".

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