Сапарбаев рассказал, как в Актюбинской области будут помогать многодетным семьям

Расходы на социальную сферу составляют 50 процентов бюджета области.

В рамках исполнения поручений главы государства о повышении благосостояния населения в Актюбинской области в 2019 году будут введены дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей, семей с невысоким доходом и малообеспеченных граждан, передает пресс-служба акима региона.

Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил глава региона Бердыбек Сапарбаев.

"Мы планируем ввести для многодетных семей субсидирование первоначального взноса на приобретение жилья, увеличить размер единовременной социальной помощи малообеспеченным с 70 тысяч до 140 тысяч тенге, снизить для детей из малообеспеченных семей оплату за питание в дошкольных учреждениях на 70%, школьники из многодетных семей будут полностью обеспечены бесплатным горячим питанием. На обучение, переквалификацию социально-уязвимых слоёв населения направят дополнительно 200 млн. тенге, в целом, будут переобучены 3 тысячи актюбинцев из социально-уязвимых категорий населения, еще 5 тысяч человек будут трудоустроены на постоянные рабочие места. Никаких проблем с трудоустройством многодетных матерей не будет. На реализацию перечисленных мер дополнительно будет выделено не менее 1 млрд. тенге", - сказал Б. Сапарбаев.

Аким области отметил, что в целом расходы на социальную сферу составляют 50% бюджета области.

В 2018 году в целях поддержки многодетных и малообеспеченных семей более 20 тысяч человек получили адресную социальную помощь, свыше 22,2 тысяч детей собрали в школу в рамках акций "Дорога в школу" и "Забота", 14,6 тысячи школьников обеспечили бесплатным питанием, 120 тысяч детей смогли отдохнуть в летних оздоровительных лагерях Казахстана и ближнего зарубежья.

Кроме того, 136 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилье. В рамках различных акций благотворительная помощь оказана 265 тысячам актюбинцев на сумму 3,4 млрд. тенге.

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