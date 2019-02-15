Десятиклассник вытащил упавшего в колодец ребенка в Астане
Пострадавшего доставили в больницу.
Фото : Bash.News15 февраля 2019, 15:29
В Астане ребенок упал в двухметровый колодец, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Инцидент произошел сегодня, 15 февраля.
"В 11:30 на пульт "112" поступило сообщение о том, что ребенок, 2014 года рождения, во время прогулки с мамой упал в колодец глубиной 2 метра, по ул. Карасай батыра в Астане. До приезда спасателей ребенка вытащил ученик 10 класса школы №39", - сообщили в КЧС.
Пострадавший ребенок был доставлен в детскую городскую больницу №2, а ученика спасатели отвезли домой.
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