"Ауыл - ел бесігі". Свыше 300 проектов будет реализовано в Актюбинской области

В 2018 году в сельской местности было реализовано 344 проекта на сумму 2 млрд тенге.

Масштабный проект "Ауыл - ел бесігі", инициированный главой государства, получил широкую поддержку в Актюбинской области. Местные предприниматели вносят посильный вклад в модернизацию социальной среды сельских территорий. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал глава региона Бердыбек Сапарбаев, передает пресс-служба акима региона.

Так, в 2018 году в сельской местности было реализовано 344 проекта на сумму 2 млрд тенге: построены новые социальные объекты, отремонтированы дороги и мосты, усилена материально-техническая база учреждений образования, здравоохранения, оказана помощь малообеспеченным и многодетным семьям.

В текущем году предприниматели продолжают вести шефство над родными селами и планируют оказать помощь на сумму 2,6 млрд. тенге. Так, 289 меценатов обещают реализовать 314 проектов в 199 населенных пунктах. В их числе 4 проекта в сфере здравоохранения, 16 – образования, 69 – ЖКХ, 95 - культуры и спорта и др. В основном, будут проводиться мероприятия по благоустройству парков, установке спортивных и игровых площадок, дорожные работы, ремонтироваться сельские клубы и культурные центры.

В сельском хозяйстве Актюбинской области по итогам 2018 года поставлен рекорд. Произведено продукции на 228 миллиардов тенге. Таких результатов актюбинцы добились впервые. При этом область стала одним из лидеров по развитию сельского хозяйства среди других регионов Казахстана.

"Глава государства поставил задачу превратить аграрный сектор в драйвер экономики. Актюбинская область активно реализует это поручение. По итогам прошлого года объем продукции сельского хозяйства увеличился на 6,2%, составив 228 млрд. тенге. Площадь орошаемых земель увеличена с 21,6 до 30,2 тыс. га. В этом году орошаемых земель станет больше еще на 10,6 тыс. гектара", - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Аким области подчеркнул, что помимо развития орошаемого земледелия, в приоритете развитие животноводства, нетрадиционных отраслей, межрегиональной кооперации и внедрение новых технологий.

На сегодня в регионе насчитывается 57 молочных, 17 пчеловодческих хозяйств, 58 - перепелиных, 1 мараловодческое, 49 гусиных и 43 утиных ферм, 38 хозяйств занимаются разведением домашних кроликов. Активно развиваются сельхозпредприятия по выращиванию малины и клубники. Всего в области нетрадиционными видами сельского хозяйства занимаются 263 фермерских хозяйства и крестьянских дворов. В 2019 году планируется запустить дополнительно 40 проектов.

"По поручению Елбасы повсеместно внедряем инновации в АПК, вводится спутниковый мониторинг полей, автоматизация технологических карт посева, контроль учета движения, хранения и переработки зерна. В перспективе планируется реализовать в области смарт-фермы и внедрить точечное земледелие", - отметил Бердыбек Сапарбаев.

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