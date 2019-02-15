В Алматинской области продавались продукты с неправильной маркировкой

Наиболее часто встречаемые нарушения маркировки - это отсутствие информации на государственном языке, либо некорректный перевод на государственный язык, не указаны дата производства продукции, условия хранения, вес.

Результаты мониторинга безопасности продукции за 2018 год, показали, что 7% исследованной продукции (товаров) не соответствуют требованиям технических регламентов. Об этом сообщили в Департаменте охраны общественного здоровья Алматинской области, передает Zakon.kz.

"До 90% выявленных отклонений приходится на нарушение производителями правил маркировки продукции (товаров), 5% на показатели безопасности, 3% на физико-гигиенические показатели, 2% на обман потребителей, 1% на физико-химические показатели", - сообщили в департаменте.

Наиболее часто встречаемые нарушения маркировки - это отсутствие информации на государственном языке, либо некорректный перевод на государственный язык, не указаны дата производства продукции (товара), условия хранения, вес (объем). Иногда по этикетке невозможно было определить, кто является производителем продукции, его местонахождение.

Основной лабораторный контроль проводился за социально значимой группой продуктов питания, таких, как молочные, мясные продукты, мясо птицы, а также игрушками для детей, товарами для детей и подростков.

"Наибольший процент несоответствующих проб пришелся на мясо и мясную продукцию - 21%, молоко и молочную продукцию - 16%, плодоовощную продукцию и кондитерские изделия по 10%, мясо птицы - 5%, на товары, предназначенные для детей и подростков - 11%, игрушки -10%", - рассказали в ведомстве.

Результаты мониторинга за молочной продукцией показали, что 52% несоответствующих проб молочной продукции, это продукция, которая ввозится на территорию республики из других стран, в том числе из стран Евразийского экономического союза: ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Молодечненский молочный комбинат" (Белоруссия), ООО "Данон Индустрия", "Любинский молочноконсервный комбинат", ООО "Кампина", ООО "Дармилк", ИП "Емелин Владимир Павлович", ОАО "Белмолпродукт", ЗАО "Лактис" (Россия), "Рамакс" Жчк, ОАО "Бишкексут", ЗАО "ТАЛАС-СҮТ", ТМ KADYROOFF СХК "Ала-Тоо-Сүт" (Киргизия), ОсОО "Умут и К" (Киргизия), ПАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат" (Украина).

Продукция этих производителей молочной продукции не соответствовала по маркировке.

Основным показателем выявленных нарушений в мясе птицы и птицепродукции, также является нарушение маркировки. При этом около 78% несоответствующих проб приходится на импортную продукцию: ЗАО "Приосколье", ООО "Брянский бройлер", АО "Инжавинская птицефабрика", ОАО "Турбаслинские бройлеры", ЗАО "Микояновский мясокомбинат", ООО "МПК" участок №3 "Колбасное производство" (Россия), ИП "ИНКО-ФУД" ООО, ОАО "Смолевичи Бройлер" (Белоруссия), MOUNTAIRE FARMS INC – LUMBER BRIDGE (США).

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы за мясной продукцией показали, что 67% несоответствующих проб приходится на мясную продукцию отечественных производителей (ТОО "Риха", ИП "Жан", ИП "ARMAN & CO", ТОО "Алматы тағамдары", ТОО "Ансар Халал", ТОО "Мясо-люб" трейд", ИП "Хачатурян" и др.).

Среди ввозимой мясной продукции, нарушение требований маркировки выявлено в продукции российских производителей: ОАО "ОМПК", АО "Мясокомбинат Клинский", ЗАО "Микояновский мясокомбинат", ОАО "Царицыно", ЗАО "Партнер Ф", ОАО "Брестский мясокомбинат".

Особое внимание было уделено безопасности игрушек, реализуемых на территории области. Результаты мониторинга показали, что 19% исследованных игрушек не соответствовали требованиям технических регламентов, в 96% это нарушение маркировки. Однако, в 4 пробах игрушек производства КНР и неизвестных производителей обнаружено превышение содержания формальдегида (развивающая игра "Мозаика", трактор, пистолет для мыльных пузырей, кукла "Freaky Fusion").

Опасные игрушки обнаружены в магазинах "Отбасы" ИП "Отбасы" (г.Капшагай), "Диана" ИП Шопановой Б. (Райымбекский район), "Дастархан" ИП Ермуратовой Г. (г.Талдыкорган). Владельцы магазинов, где обнаружены опасные игрушки, привлечены к административной ответственности.

"По результатам мониторинга субъектам предпринимательства выдано 95 предписаний для устранения нарушений, из них 37 привлечены к административной ответственности на сумму 5299045 тенге. В результате проводимой работы, хозяйствующими субъектами изъято из оборота и возвращено поставщикам 122 кг. пищевой продукции, 43 единицы товаров не соответствующих по маркировке", - отметили в ДООЗ.

Специалисты призвали казахстанцев быть внимательными при выборе продуктов питания, в первую очередь уделять внимание маркировке продукции, ее упаковке, условиям хранения и сроком годности.

Обо всех фактах нарушений в части маркировки продукции, условий хранения и т.п. можете сообщать в областной департамент охраны общественного здоровья Алматинской области на электронный адрес almobldkgsen@mail.online.kz., и территориальные управления охраны общественного здоровья по месту нахождения объектов торговли, с приложением подтверждющих документов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!