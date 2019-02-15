С первого апреля в Восточном Казахстане стартует акция "Жас Оркен"

Отрадно, что у нас неравнодушная, позитивная молодежь - аким ВКО.

Аким Восточно-Казахстанской области предложил молодежи инициировать проведение мероприятий по озеленению городов и населенных пунктов региона, передает УВП ВКО.

– Главой государства дан старт Году Молодежи, где отмечена особая роль молодежного крыла "Жас Отан". В области социальной защиты населения большую роль должно сыграть и молодёжное волонтерское движение, – отметил глава региона. – Отрадно, что у нас неравнодушная, позитивная молодежь, которая является автором многих знаковых инициатив и проектов.

Акция по посадке деревьев, как символ молодости, роста и созидания, получит название "Жас Оркен". В ее рамках, старшеклассники, студенты колледжей и вузов, работники медицинских организаций и бюджетной сферы посадят на специально отведенных участках по одному саженцу с апреля по июнь. В качестве посадочного материала предоставят не менее 120 тысяч штук саженцев различных древесно-кустарниковых пород.

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