В Актобе в рамках Года молодежи запущена уникальная жилищная программа

Реализация плана мероприятий уже вступила в активную фазу.

В пятницу, 15 февраля, на отчетной встрече с населением аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев рассказал, как проведут Год молодежи в регионе, передает пресс-служба акима региона.

"Основой плана мероприятий Года молодежи по Актюбинской стали предложения и идеи самих представителей молодого поколения, озвученные в ходе первого регионального форума "Жас барыс" в ноябре 2018 года. Согласно плану по области будет реализовано более 300 мероприятий, в том числе международного и республиканского уровней, с охватом свыше 200 тысяч актюбинцев в возрасте 14-29 лет. Все они направлены на решение поставленных главой государства задач по обеспечению молодежи жильем, работой, доступным профессиональным образованием, поддержке молодежного предпринимательства, активизации волонтерской деятельности, усилению патриотических организаций", - сказал Б. Сапарбаев.

Отметим, реализация плана мероприятий Года молодежи уже вступила в активную фазу. К примеру, для обеспечения молодых жилплощадью стартовала уникальная программа, по которой жители области до 29 лет могут приобрести в ипотеку однокомнатные квартиры с первоначальным взносом всего 350 тысяч тенге и ежемесячным платежом около 35 тысяч тенге. Первые квартиры по этой программе накануне получили 50 молодых актюбинцев.

В ходе встречи аким области также рассказал, что большое внимание будет уделено развитию качественного профессионального образования, поддержке рабочей молодежи, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, развитию волонтерского движения, а также развитию спортивной инфраструктуры.

К примеру, в Актобе начато строительство Центра информационных технологий стоимостью 2 млрд. тенге, легкоатлетического манежа - 1,5 млрд. тенге, центра бокса - 1,2 млрд. тенге, а в районных центрах будет построено 9 современных физкультурно-оздоровительных комплексов. Предпринимательская инициатива молодежи помимо прочего будет поддержана выделением 40 миллионов тенге на финансирование стартапов.

Добавим, практически четвертая часть всего населения Актюбинской области или более 208 тысяч человек – молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Аким области подчеркнул, что никто из них не должен остаться не охваченным преимуществами Года молодежи.

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