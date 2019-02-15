Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 377,62 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_SPT) составил 377,65 тенге за доллар при объеме торгов 80 250 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 377,62 тенге за доллар (+1,25 тенге), суммарный объем торгов – 108 500 тыс. USD (-107 150 тыс. USD.).

Средневзвешенный курс евро составил 426,30 тенге за евро при объеме торгов 600 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6699 тенге за рубль при объеме торгов 7 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6699 тенге за рубль (+0,0019 тенге), суммарный объем торгов – 7 млн рублей (-13 400 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 377,1-378,7 тенге, евро - 426,1-428,5 тенге, рос.рубля - 5,67-5,72 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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