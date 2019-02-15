Актюбинец брал в Алматы машины в аренду и продавал их

Полиция ищет других пострадавших от действий подозреваемого.

В Алматы задержан подозреваемый в автомобильных мошенничествах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Уроженец Актюбинской области, 1992 года рождения, полицией Алматы подозревается в серии мошенничеств.

"Следственным отделением районного отдела полиции в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении 26-летнего жителя Актюбинской области, который, как установлено, брал в аренду на месячный срок автомашины. Арендодателям транспортные средства в срок не возвращались. Оказывается, за это время гр.Д. продавал чужие авто по цене, значительно ниже рыночной, причем, без правоустанавливающих документов, ссылаясь на их утерю и обещая восстановить в ближайшее время", - сообщил начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Болат Тотыбаев.

Уголовное дело расследуется ст. 190 ч.3 УК РК.

"Назрела процессуальная необходимость обнародовать лицо подозреваемого и схему его промысла, в целях выявления граждан, возможно, тоже пострадавших от его преступных действий. Наши контакты: 254-48-72 и 524-48-71", - резюмировал подполковник Тотыбаев.

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