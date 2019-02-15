Сапарбаев: 150-летие Актобе даст новый импульс социально-экономическому развитию города

В юбилейный год планируется открытие не менее 150 новых социальных и промышленных объектов.

На отчетной встрече с населением аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев призвал всех жителей областного центра принять активное участие в праздновании 150-летия города, передает пресс-служба акима региона.

"Празднование юбилея со дня основания Актобе для нашей области является ключевым событием 2019 года. В настоящее время проводится большая работа по подготовке к юбилейной дате. Все мероприятия, посвященные Дню города, послужат его развитию, повышению инвестиционной и туристической привлекательности. Уверен, ни один актюбинец не останется в стороне и внесет свой посильный вклад в развитие и процветание родной земли", - сказал Б.Сапарбаев.

По словам главы региона, в юбилейный год планируется открытие не менее 150 новых социальных и промышленных объектов, что позволит создать более трех с половиной тысяч рабочих мест и послужит ускоренному развитию экономики.

Кроме того, запланированы десятки как культурных, так и социально-значимых мероприятий, в которых горожане смогут принять активное участие. Праздничные мероприятия будут проводиться в течение всего года. Венцом зрелищных мероприятий станет выступление всемирно известного актюбинца Димаша Кудайбергена.

Отметим, в этот год архитектурно-культурное наследие Актобе пополнят памятники Бокенбай батыру, Есет батыру и первому председателю Актюбинского Совета Василию Зинченко. Также начаты работы по возведению монумента в честь 150-летия Актобе, 20 малых архитектурных форм, съемки документального фильма об истории и развитии города.

Особое внимание будет уделено обустройству мест для отдыха горожан, которые также станут точками развития МСБ. В частности, планируется строительство и реконструкция 37 скверов, благоустройство 48 улиц, 30 дворов и масштабные работы по озеленению.

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