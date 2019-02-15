Аким Туркестанской области отчитался перед населением о проделанной работе за 2018 год

Основными отраслями экономики Туркестанской области являются промышленность, предпринимательство, сельское хозяйство и туризм.

15 февраля в Туркестане прошла отчетная встреча акима акима области Жансеита Туймебаева с населением, где он рассказал о проделанной работе за 2018 год, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

На встрече присутствовали министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, депутаты областного маслихата, представители творческой интеллигенции и жители области. Кроме того, порядка 5000 человек смогли посмотреть отчетную встречу главы региона в прямом эфире и пользователи социальных сетей.

В первую очередь аким области отметил, что прошлый год стал историческим для жителей Туркестанской области, сегодняшняя встреча проходит в новом областном центре - Туркестане. Более того, в минувшем году путем разделения Сарыагашского и Мактааральского районов, были образованы Келесский и Жетысайские районы.

В своем докладе глава региона рассказал об основных социально-экономических показателях и отчитался о выполнении задач, поставленных в Послании Президента РК.

Также, аким области отметил, что основными отраслями экономики Туркестанской области являются промышленность, предпринимательство, сельское хозяйство и туризм.

Наряду с этим, в ходе встречи ряд присутствующих граждан высказали свои мнения и внесли предложения. Большинство жителей задавали вопросы связанные с коммунальным хозяйством, транспортом, занятостью, обеспечения жильем, строительством дорог и другие вопросы. По ряду поднимавшихся на встрече вопросов тут же были приняты конкретные решения, другие замечания и предложения взяты на контроль с целью дальнейшей реализации. В целом, жители области положительно оценили работу главы региона.

"Глава государства уделяет особое внимание развитию нашей области. На сегодня здесь ведется масштабная работа. Люди, которые близко знакомы с реальной жизнью региона, особо отмечают трудолюбие жителей нашей области. Убежден, если мы будем работать сообща, то сумеем решить самые масштабные задачи", - сказал Ж.Туймебаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!