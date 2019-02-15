Какая погода ждет казахстанцев на выходных

На всей территории Казахстана сохранится туман.

В РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на выходные дни, передает Zakon.kz.

Под влиянием южных циклонов и атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном, отрог Сибирского антициклона разрушается, что станет причиной ненастной погоды в большинстве областей Казахстана.

В выходные дни и понедельник снегопады, метели, сильный западный ветер ожидаются в западных, северных, центральных и восточных областях республики. В южных, юго-западных и юго-восточных областях предполагаются осадки, дождь, мокрый снег, гололёд.

На всей территории Казахстана сохранится туман. При этом температура воздуха будет выше климатической нормы на 2…5 градусов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!