Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Какая погода ждет казахстанцев на выходных

На всей территории Казахстана сохранится туман.

Фото : Pixabay15 февраля 2019, 16:49

В РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на выходные дни, передает Zakon.kz.

Под влиянием южных циклонов и атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном, отрог Сибирского антициклона разрушается, что станет причиной ненастной погоды в большинстве областей Казахстана.

В выходные дни и понедельник снегопады, метели, сильный западный ветер ожидаются в западных, северных, центральных и восточных областях республики. В южных, юго-западных и юго-восточных областях предполагаются осадки, дождь, мокрый снег, гололёд.

На всей территории Казахстана сохранится туман. При этом температура воздуха будет выше климатической нормы на 2…5 градусов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты