Биртанов: На 40% сократилось время доезда скорой помощи

Для улучшения качества скорой и неотложной помощи приняты новые правила оказания медицинской помощи, объединение службы скорой помощи на уровне области (город + село).

На расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК подвели итоги деятельности в 2018 году и обсудили задачи на 2019 год, передает Zakon.kz.

Как отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в своем выступлении, глава государства в своем Послании народу Казахстана поставил перед системой здравоохранения задачи по повышению доступности и эффективности медицинской помощи. По его словам, для улучшения качества первичной медико – санитаной помощи в ушедшем году проведена большая работа.

В частности, открыты новые участки: ВОП – 1 963 участков (2017 год – 5 304, 2018 год – 7 267); Педиатрия – 208 участков (2017 год – 1 850, 2018 год – 2 058); снижена врачебная нагрузка на 1 ВОП: в 2016 году – 2 074 населения; в 2017 году – 1 981 населения; в 2018 году – 1 773 населения, в рамках финансирование ПМСП комплексный подушевой норматив повышен с 683 до 819 тенге на 1 жителя (20%) и в 2018 году выделено 379,1 млрд тенге (40% от ГОБМП).

Также расширен охват в возрастных группах скринингов с 40 до 70 лет, увеличены профилактические визиты в ПМСП на 3% (на 300 тыс.), по программе управления заболеваниями (ПУЗ) по 3 болезням охват составил 229 тыс. пациентов от состоящих на учете (16%), госпитализация снижена в 2,5 раза.

При этом количество поставщиков ПМСП – 525, в том числе: частные – рост с 232 до 357, созданы 165 объектов ПМСП (2018 год), в том числе в рамках государственно-частного партнерства – 67 объектов на сумму 7,5 млрд тенге, в рамках цифровизации ПМСП внедрена онлайн запись на прием, сокращены живые очереди в 2 раза (с 30 до 15 минут).

В тоже время для улучшения качества скорой и неотложной помощи приняты новые правила оказания медицинской помощи, объединение службы скорой помощи на уровне области (город + село).

Время доезда сокращено на 40%, GPS-навигацией оснащены – 83%, обучены международным стандартам BLS – 77%, ACLS – 50%, редизайн автотранспорта – 33%.

Также внедрены ТРИАЖ системы в приемных отделениях стационаров – пилот в 18 медицинских организациях. Обучены за рубежом 40 специалистов, в том числе в Турции – 24 (20 заведующих приемными покоями, 4 тренера),- в Израиле – 16 медсестер, обучены триаж системе – 555 медработников. Внедрена новая программа обучения по специальности «врач неотложной помощи» – 340 человек, добавил министр.

В рамках подготовки к внедрению ОСМС утвержден новая модель ГОБМП и пакет ОСМС. Работа по совершенствованию нормативных документов, пересмотру тарифов, активной цифровизации и масштабной разъяснительной работе продолжается.

В числе задач на 2019 год - подготовка к внедрению ОСМС; цифровизация здравоохранения; принятие новой редакции проекта Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

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