Супруга известного генерала поделилась опытом ожидания мужа из горячей точки

Гульнар Жасузакова встретилась с женами казахстанских миротворцев в Ливии.

Более трех месяцев казахстанские миротворцы исполняют свои обязанности в составе миссии ООН в Республике Ливан. Руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих Вооруженных Сил РК Гульнар Жасузакова встретилась с их семьями и поделилась опытом ожидания супруга из «горячей точки», сообщает Zakon.kz.

- Мы все знаем, какая нелегкая служба у наших мужей- военнослужащих. Находясь на службе или в командировке, они не должны переживать о своих семьях, - говорит она. - Муж должен быть уверен, что в длительное отсутствие его семья не будет обделена вниманием. Ему важно знать, что с женой, с детьми, с родными и близкими все хорошо. Именно поэтому в рамках налаженной комплексной системной работы женскими советами на постоянной основе организовываются Дни открытых дверей, встречи с военнослужащими и членами их семей, где обсуждаются и решаются вопросы социально-бытового характера, трудоустройства жен военнослужащих, определения детей в школы и детские дошкольные учреждения.

В доверительной беседе с женами миротворцев руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих вспомнила, как много лет назад провожала и ждала мужа из Афганистана. Сакен Жасузаков в звании старшего лейтенанта служил в «горячей точке» в отряде легендарного Бориса Керимбаева начальником разведки. По ее словам, тогда не было современных средств связи и жены довольствовались редкими письмами. Очень помогало тогда, что все жены военнослужащих держались вместе, старались быть опорой друг другу. Жили, как одна семья.

Гульнар Жасузакова расспросила о проблемных вопросах, индивидуально побеседовала с женами миротворцев и дала рекомендации по организации досуга для детей.

Во время встречи женам военнослужащих был продемонстрирован видеоролик о жизни, быте и выполнении служебных обязанностей миротворцев в Ливане.

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