Как отличить адвоката от обычного юриста - совет Департамента юстиции Алматы

Сегодня имеют место факты предоставления юридической помощи по уголовным делам юристами, не имеющими на это лицензии и должной квалификации.

В Департаменте юстиции дали советы, как отличить адвоката от обычного юриста, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, сегодня имеют место факты предоставления юридической помощи по уголовным делам юристами, не имеющими на это лицензии и должной квалификации.

"Указанные лица, как правило, при консультировании вводят в заблуждение граждан, более того гарантируют положительный исход дела, что в свою очередь приводит к нарушению их прав. В 2018 году принят закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", направленный на реализацию совершенствования законодательства в сфере оказания юридической помощи", - сообщили в Департаменте.

Как указано в документе, адвокатом является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование и получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью. Он также должен быть членом Коллегии адвокатов и оказывать юридическую помощь.

Лицензия на занятие адвокатской деятельностью является разрешением юристу заниматься адвокатской деятельностью и выдается лицензиаром после прохождения стажировки претендентом и аттестации в порядке и на условиях, установленных законодательством РК.

"Вместе с тем профессиональная защита по уголовным делам осуществляется только адвокатами. Следует помнить, что в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов по уголовным делам лицам, нуждающимся в юридической помощи необходимо обращаться непосредственно к адвокатам", - заключили в Департаменте юстиции Алматы.

Посмотреть, имеет ли юрист лицензию и состоит ли в коллегии можно на официальном сайте Коллегии адвокатов в вашем городе.

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