Смена главы МВД, судья-матершинник и пособия многодетным – итоги прошедшей недели

Краткий отсчет о событиях, вызвавших у казахстанцев активное обсуждение.

Минувшая неделя не баловала казахстанцев особыми новостями в экономической жизни страны, зато была богата на кадровые перестановки, выговоры и коррупционные скандалы. "Порадовало" нас и родное Министерство информации и коммуникаций (МИК) РК, предложившее законопроект, значительно усложняющий жизнь журналистам. А вот министр финансов, в противовес своим коллегам из МИК, выразил горячую заботу о многодетных семьях и сообщил, что увеличение пособий для них вполне реально. Происходили и другие события, заслуживающие внимания. Вкратце о каждом из них решил напомнить Zakon.kz.

Назначения

Пожалуй, самым громким внутриполитическим событием в Казахстане стала смена руководителя МВД. Указом главы государства министром внутренних дел РК назначен Ерлан Тургумбаев, занимавший с 2012 года должность заместителя министра внутренних дел РК. К посту главного полицейского страны Ерлан Тургумбаев начал свой путь еще в 1984 году с должности оперуполномоченного отдела внутренних дел Саранского горисполкома Карагандинской области и к 2003 году дослужился до начальника УВД Северо-Казахстанской области. В июле 2006 года он стал начальником Департамента внутренних дел Алматы, а в декабре 2012 года занял пост заместителя Министра внутренних дел РК. За это время службы в полиции Ерлан Тургумбаев проявил себя, как настоящий профессионал, способный признавать ошибки своих подчиненных и исправлять их. А также, как яростный борец с коррупцией и новатор, старающийся с помощью технических инноваций модернизировать полицейскую службу. Именно поэтому его кандидатуру и прочили многие эксперты на должность главы МВД. И их прогнозы сбылись.

Его предшественник Калмуханбет Касымов, пробывший беспрецедентно долгое время министром внутренних дел, не ушел в отставку и не занял какую-то номинальную должность, а был назначен Указом главы государства помощником Президента - секретарем Совета безопасности РК. Сменив на этой должности Габита Байжанова, который в свою очередь был назначен директором Службы внешней разведки РК "Сырбар", то есть вернулся в родное ведомство. Что означают эти кадровые перестановки и к чему это приведет, рассуждали многие казахстанские эксперты. Но видимо, чтобы делать какие-то выводы нужно выждать определенное время.

На этом фоне практически не замеченным прошло назначение депутатом мажилиса Нуржана Альтаева, который вошел в Комитет по аграрным вопросам. Также на этой неделе был назначен вице-министр культуры и спорта РК, которым стал Елдос Рамазанов, являвшийся с октября 2018 года — вице-президентом РОО "Федерация дзюдо". Кроме того, был назначен новый руководитель аппарата акима города Алматы, которым стал Жигер Калиев, занимавший с 2016 года пост заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.

Отставка и выговоры

Гораздо больше внимания общества привлекла отставка первого заместителя председателя Комитета по ЧС Барата Дузакбаева, которого лично освободил от должности премьер-министр Бахытжан Сагинтаев. Еще троим чиновникам он объявил выговор, оставшись недовольным их докладами на заседании правительства о мерах, принимаемых для профилактики пожаров и готовности к паводковому периоду. Так строгий выговор был объявлен исполняющему обязанности начальника столичного департамента по ЧС Аманбаеву Маргулану, поскольку он также длительное время являлся заместителем начальника столичного департамента. Также премьер-министр предложил объявить выговор замминистра МВД Юрию Ильину и строгий выговор председателю комитета по ЧС Владимиру Беккеру.

Коррупция

Не обошлось и без коррупционных скандалов. Сначала в Астане был вынесен приговор двум чиновникам из Министерства общественного развития (МОР) РК. Решением суда председатель Комитета общественного согласия МОР РК Кайсар Джанаханов, должен выплатить 141 млн штрафа за взятку в 1,9 млн тенге за общее покровительство и дополнительное финансирование подведомственной организации. Вместе с Джанахановым судили руководителя управления экономики и финансов Комитета МОР РК Армана Садвакасова, который выступал посредником при получении взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме более 57 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также, в соответствии с ч. 2 ст. 49 УК РК, Президенту внесено представление о лишении государственных наград: Джанаханова - ордена "Құрмет" и Садвакасова- "Почетной грамоты Республики Казахстан". Правда, приговор еще не вступил в законную силу.

Чуть позже, в связи с совершением проступка, противоречащего судейской этике, был отстранен от должности председатель Актауского городского суда Малик Кенжалиев. Дисциплинарной комиссией судебного жюри было установлено, что при постройке коттеджа на берегу Каспийского моря Малик Кенжалиев нанял рабочую бригаду (граждан Узбекистана), договорившись оплатить им за выполненную работу 3,6 млн тенге. Председатель суда, оплатив половину суммы, остался должен рабочим 1,8 млн тенге, при этом не возвращая деньги на протяжении двух лет. При этом бывший председатель уклонялся от возврата денег, выражаясь нецензурной бранью и угрожая посадить бригадира в тюрьму.

Общество

Еще одной темой активного обсуждения, правда, скорее, не у широкой общественности, а у казахстанских представителей СМИ, стал проект закона, ужесточающего правила допуска журналистов к мероприятиям. Изменения коснулись процесса аккредитации и ее лишения, и в законопроекте заготовлен целый ряд пунктов, способных намного усложнить жизнь отечественным "акулам пера". Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 27 февраля.

Правда Сенатор Дарига Назарбаева заступилась за казахстанских журналистов, призвала их "не паниковать" и пообещала разобраться в подготовленном МИК законопроекте, который ужесточает правила допусков журналистов на официальные мероприятия, и провести переговоры с ведомством. Кроме того, сенатор сообщила, что сфера СМИ сегодня ей кажется регулируемой сверх меры. В качестве ответных мер со стороны СМИ, Назарбаева предложила журналистам разработать собственный законопроект и вынести его на обсуждение депутатам.

А министр финансов Алихан Смаилов порадовал казахстанцев, сообщив, что увеличение пособий для многодетных семей вполне реально. По его словам, пособие возможно увеличат до 20 тысяч тенге, продлив срок выплат до наступления совершеннолетия. Также рассматривается вопрос строительства дополнительного арендного жилья, чтобы многодетные семьи, которые находятся в очередях, было охвачены таким видом государственной помощи. Министр отметил, что в настоящее время ведется работа по выработке предложений по дополнительным видам поддержки материнства и детства и сейчас над этим вопросом работает специальная рабочая группа. Но пока он не может назвать конкретные цифры и сроки, поскольку все это находится в процессе обсуждения.

И конечно нельзя не отметить, что именно на этой неделе в Казахстане отмечается 30-летний юбилей со дня вывода Советских войск из Афганистана. Президент Казахстана поздравил всех ветеранов и участников боевых действий в данной стране с этой знаменательной датой, а также выразил соболезнования родным и близким ветерана афганской войны, полковника Вооруженных Сил РК Бориса Тукеновича Керимбаева по поводу его кончины. Легендарного Кара майора не стало 12 февраля. Он умер в госпитале Министерства обороны в Алматы. Борис Керимбаев был самым знаменитым ветераном Афганской войны, командиром 177-го отряда специального назначения. Прозвище Кара майор он получил, будучи командиром второго "мусульманского" батальона, а привязалось оно на всю жизнь. 14 февраля 2019 Бориса Керимбаева проводили с армейскими почестями в последний путь.

Политика

Если говорить о новостях во внешней политике, то на этой неделе Президент подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями". Согласно документу, предложение о заключении международного договора может вноситься государством-членом, членом Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) или третьей стороной. Также коллегия комиссии может в установленном порядке обратиться к членам совета ЕЭК с просьбой об инициировании вопроса о заключении международного договора.

Экономика

Особых событий в экономической жизни страны тоже замечено не было. Разве, что председатель Национального банка РК Данияр Акишев рассказал в Правительстве РК о проделанной работе. Основными тезисами спикера стали: установление нового коридора инфляции, укрепления позиции тенге и улучшение финансового климата. Как пояснил глава финрегулятора, в январе 2019 года месячная инфляция составила 0,5%, годовая инфляция замедлилась до 5,2%, а текущий уровень базовой ставки при отсутствии шоков будет обеспечивать формирование инфляции внутри нового коридора 4-6%. С начала года наблюдается укрепление тенге к доллару.

По состоянию на 8 февраля курс составил 378,73 тенге за доллар, укрепившись с начала года на 1,4%. Это происходит на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке нефти и укрепления российского рубля. Также Национальный банк намерен и дальше придерживаться режима свободно плавающего обменного курса. Золотовалютные резервы Национального банка на конец января по предварительным данным составил 30,6 млрд долларов. Активы Национального фонда - 58,2 млрд долларов. Общие международные резервы составили 88,8 миллиарда долларов.

Акишев подчеркнул, что впервые с 2014 года счет текущих операций за календарный год сложился с профицитом в 0,9 млрд долларов, что подтверждает улучшение макроэкономических тенденций и будет оказывать положительное влияние на курс тенге.

Подготовил Владимир Демидов

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