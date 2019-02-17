Пожары, суды и гибель в лифте: какие происшествия были за неделю в Казахстане

В ночь на 10 февраля в Алматы произошло целое комбо происшествий.

Эта неделя была не скупа на происшествия, а значит Zakon.kz вновь подготовил для вас подборку самых обсуждаемых и крупных происшествий, которые произошли в стране. Если вы вдруг, что-то пропустили или забыли, мы вам напомним.

Продолжение старых историй

Начать, а точнее продолжить, следует с пожара в Астане, где погибли пять девочек. На неделе вышло видео блогера Танирбергена Бердонгара. Он побывал у семьи Ситер, где отец погибших девочек рассказал ему, куда он ушел в ту роковую ночь.

"Просто я, когда взял машину на ремонт, по срокам немножко не успевал, на две недели опаздывал. Поэтому пришлось в ночь выйти, потому что утром машину надо было отдать человеку. Ему надо было выезжать, он теряет 20 тысяч ежедневно. Как такового там сервиса нет. Я уже более 20 лет занимаюсь тем, что чиню автомобили, у меня свои наработанные клиенты есть, которые мне доверяют, которые ко мне обращаются, если с техникой какая-то неполадка", - сообщил Евгений Ситер.

Тем временем в Комитете по чрезвычайным ситуациям сказали причину трагедии. Времянка вспыхнула из-за нарушения пожарной безопасности при разделке дымохода. То есть, между ним и потолком не было даже расстояния. Неправильное крепление самой трубы и привело к ужасному происшествию.

Появились сведения из зала суда над Ильясом Каром. Это тот самый мужчина, который был за рулем Gelandewagen и спровоцировал смертельное ДТП в Алматы 29 декабря. Тогда погибли трое человек, среди которых была актриса Шолпан Елгезекова. 12 февраля началось судебное разбирательство. По версии следствия, Ильяс Кар обвиняется в нарушении правил ПДД, оставлении места ДТП и нахождении за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Свою вину Ильяс частично признал. Но отрицает тот факт, что был пьян и сбежал с места происшествия.

Устроили "махач"

В ночь на 10 февраля в Алматы произошло целое комбо происшествий. На улице Толе би столкнулись сразу несколько автомобилей, и там же случилась драка. Водитель Chevrolet Cruze увидел драку около дороги и притормозил, в этот момент в его автомобиль врезался Mitsubishi Galant. Его водитель рассказал, что он по инерции врезался в Chevrolet, потому что в него сзади влетела LADA Granta-такси. В результате аварии пострадали все три водителя.

Видео еще одной драки, но уже между полицейскими гуляло по Казнету на неделе. Стражи порядка решили выяснить отношения во дворе. В МВД сказали, что с инцидентом ознакомились и нарушителей накажут.

Взрыв снаряда

Даже в мирное время могут случаться взрывы артиллерийских снарядов. 11 февраля во дворе частного дома в Шымкенте прогремел взрыв. Он произошел, когда владелец дома попытался распилить артиллерийский снаряд с помощью болгарки. Хозяину частного дома медики ампутировали предплечье и левую стопу, а его родственник после взрыва оказался на земле и ничего не помнил.

По данному факту проводят расследование по 287-ой статье. Это незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Лифт-убийца

Проблемы с лифтами не дают о себе забыть. В 2018 году жертвами подъемников стала телеведущая Айзат Абдисамит в Актобе и двое подростков в Атырау. 14 февраля 2019 года мужчина упал в шахту лифта и умер. Трагедия произошла в одной из многоэтажек микрорайона Алгабас 6 в Алматы.

Несчастный случай попал на видео. Мужчина нажал кнопку вызова лифта, прождав безуспешно какое-то время, он стал пытаться открыть створку лифта. Кабина стояла на шестом этаже, а погибший вызывал его с пятого этажа, но в итоге попросту шагнул в пустое пространство.

Большой пожар

В столице горело офисное здание. 13 февраля в 21:11 на пульт противопожарной службы Астаны поступило сообщение о пожаре в офисном здании "Хайвилл Казахстан" по улице Сарыарка. Сгорело почти 1500 квадратных метров. По прибытию на место ЧП был объявлен третий, повышенный ранг пожара.

Асема Тунгушбаева

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