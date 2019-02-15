Полицейские Туркестанской области задержали банду автоворов

Материалы досудебного расследования направили в суд.

В Туркестанской области стражи порядка задержали подозреваемых в серии краж чужого имущества из автомашин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Осенью 2018 года в полицию обратился житель Сарыагашского района. Из его автомобиля неизвестные похитили крупную сумму денег, часы и документы. Общая сумма ущерба превысила 9,5 млн тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РУП по статье 188 УК РК "кража".

В Сарыагашском РУП создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников, которая вышла на след. Благодаря камерам видеонаблюдения, оперативники задержали одного из преступников. В течении месяца задержали второго.

Злоумышленниками оказались жители Шымкента. Подозреваемые разбивали стекла автомашин, забирали ценные вещи и деньги, а затем скрывались. Часть краденного имущества полицейские изъяли и вернули законным владельцам. Материалы досудебного расследования направили в суд.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не оставлять автомашины и другое имущество без присмотра. Не стоит оставлять двери и окна машин открытыми, а ключи в замке зажигания. Машины следует ставить на видном и хорошо освещенном месте или на охраняемую автостоянку. Также не стоит оставлять в машине деньги, документы и другие ценные вещи. По возможности на авто необходимо поставить охранную сигнализацию, что поможет отпугнуть воров.

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