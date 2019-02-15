Министерство образования планирует платить студентам 1 тыс. тенге в час

Социальный студенческий ваучер предоставляется студентам, осуществляющим социально направленную, общественно полезную деятельность.

Министерство образования планирует платить 1000 тенге в час студентам-волонтерам в рамках поручения Президента по социальному студенческому кредиту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В проекте студентам ВУЗов будут предложены два вида ваучера:

Первый – на 20 часов волонтерской деятельности. По нему будут оплачиваться 20 000 тенге, с зачетом 2-х академических кредитов по согласованным дисциплинам.

Второй – на 50 часов волонтерской деятельности с оплатой 50 000 тенге и с зачетом 5 академических кредитов по согласованным дисциплинам.

Социальный студенческий ваучер предоставляется студентам, осуществляющим социально направленную, общественно полезную деятельность по следующим направлениям:

1) инклюзивное образование;

2) репетиторство (казахский язык, английский язык, компьютерная грамотность);

3) работа с несовершеннолетними детьми девиантного поведения;

4) организация дворовых и спортивных клубов;

5) социальная работа с пожилыми людьми.

В рамках проекта ежегодно будет охвачено до 50 тыс. студентов.

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