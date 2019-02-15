Депутаты прокомментировали инициативы общественников по земельным вопросам

Депутаты Мажилиса и Министерства сельского хозяйства отметили, что все поступившие предложения будут изучены.

Лидеры общественного мнения представили сегодня в Мажилисе свои предложения по решению вопросов рационального использования земельных ресурсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В ходе своего выступления Мухтар Тайжан еще раз озвучил ранее предлагаемые нормы для внесения их в Земельный кодекс. В частности, предлагается развивать рынок аренды земель, ввести единый аграрный налог, а также узаконить космический мониторинг земель.

Обсуждены вопросы технологического обновления и цифровизации сферы земельных отношений, совершенствования и регулирования института аренды сельхозземель и совместными усилиями выйти на законодательное решение данного вопроса.

Депутаты Мажилиса и Министерства сельского хозяйства отметили, что все поступившие предложения будут изучены.

- В ходе обсуждения со стороны общественных деятелей поступило четыре предложения относительно использования земель сельхозназначения. Мажилис всегда работает в открытом режиме. Депутаты всегда обсуждают поступившие предложения. Поэтому предложения, которые были озвучены сегодня на заседании, будут также рассмотрены. При этом хотел акцентировать один момент. В Земельном кодексе изменений относительно снятия запрета на реализацию земель в частную собственность или же отдачи в аренду иностранцам, лицам без гражданства, компаниям с участием иностранцев нет, - отметил Председатель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам Сапархан Омаров по итогам круглого стола.

- Земля, особенно в сельском хозяйстве, – это капитал, ресурс, без которого ничего нельзя производить. Если земля используется не эффективно, а такие факты у нас имеются, то мы должны иметь механизмы перехода из одних рук в другие... Есть предложения общественных деятелей. Я удивлен, что предложения на высоком профессиональном уровне подготовлены. Предложения общественных деятелей, озвученные сегодня на заседании, нужно внимательно изучить, доработать, обсудить в Правительстве и выйти на обсуждение в рамках законопроекта об АПК, рассматриваемого в Мажилисе, - сказал заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан-министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

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