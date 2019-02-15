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Произошел массовый взлом популярных приложений для iPhone

Злоумышленники используют корпоративные сертификаты, которые выдаются разработчикам от Apple, чтобы создавать приложения в обход правил корпорации.

Фото : pxhere.com15 февраля 2019, 18:58

Хакеры распространили взломанные версии приложений Spotify, Minecraft и Pokemon Go для iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Злоумышленники используют корпоративные сертификаты, которые выдаются разработчикам от Apple, чтобы создавать приложения в обход правил корпорации. В частности, TutuApp предлагал пользователям бесплатную версию Minecraft, которая стоит около семи долларов в App Store. Другой нелицензионный сервис AppValley делился бесплатной версией с удаленной рекламой потокового музыкального сервиса Spotify.

Spotify заявил, что направит усилия на вычисление и удаление пользователей, которые "создают или распространяют инструменты, предназначенные для блокировки рекламы".

Корпорация Apple пригрозила недобропорядочным разработчикам внесением в черный список и объявила о вводе более жесткой системы аутентификации.

Информационный портал Neowin поделился на своем сайте сообщением, которое Apple разослала 13 февраля участникам программы разработчиков. В нем корпорация сообщает о вводе «двухфакторной аутентификации», которая будет обязательной с 27 февраля для всех партнеров.

Представитель Apple добавил, что в случае злоупотребления недобросовестные команды разработчиков "будут полностью удалены из программы".

В феврале сообщалось, что в AppStore и Google Play обнаружили сервис Absher, который используют мужчины Саудовской Аравии для отслеживания перемещений своих родственниц. Глава Apple Тим Кук пообещал разобраться с этой ситуацией.

Источник: Lenta.ru


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