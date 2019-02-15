Санавиация доставила казахстанца в Астану после ДТП на Филиппинах
Состояние пациента не позволяло обеспечить транспортировку рейсовыми авиалиниями гражданской авиации.
Очередной зарубежный вылет службы санитарной авиации РК был осуществлен, чтобы транспортировать на родину гражданина Казахстана, находящегося в экстренном состоянии в республике Филиппины, сообщает Zakon.kz
Казахстанец 1998 года рождения был экстренно госпитализирован в медицинскую организацию города Пуэрто-Принцесса с множественными травмами различной степени тяжести, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.
Состояние пациента не позволяло обеспечить транспортировку рейсовыми авиалиниями гражданской авиации, поэтому было принято решение транспортировать его на родину с помощью санитарной авиации.
Общее время полета до Астаны составило свыше 10 часов. Все это время пациент находился под наблюдением мобильной бригады.
11 февраля 2019 года в 1 ч. 20 м. самолет приземлился в Астане, откуда пациента доставили в городскую больницу №1.
Стоит отметить, что с начала 2019 года, Республиканским центром санитарной авиации была оказана помощь уже шестерым гражданам Казахстана, находящимся в критическом состоянии за рубежом.
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