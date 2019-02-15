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Санавиация доставила казахстанца в Астану после ДТП на Филиппинах

Состояние пациента не позволяло обеспечить транспортировку рейсовыми авиалиниями гражданской авиации.

Фото : Пресс служба РГП на ПХВ "Республиканский центр санитарной авиации"15 февраля 2019, 19:33

Очередной зарубежный вылет службы санитарной авиации РК был осуществлен, чтобы транспортировать на родину гражданина Казахстана, находящегося в экстренном состоянии в республике Филиппины, сообщает Zakon.kz

Казахстанец 1998 года рождения был экстренно госпитализирован в медицинскую организацию города Пуэрто-Принцесса с множественными травмами различной степени тяжести, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

Состояние пациента не позволяло обеспечить транспортировку рейсовыми авиалиниями гражданской авиации, поэтому было принято решение транспортировать его на родину с помощью санитарной авиации.

Общее время полета до Астаны составило свыше 10 часов. Все это время пациент находился под наблюдением мобильной бригады.

11 февраля 2019 года в 1 ч. 20 м. самолет приземлился в Астане, откуда пациента доставили в городскую больницу №1.

Стоит отметить, что с начала 2019 года, Республиканским центром санитарной авиации была оказана помощь уже шестерым гражданам Казахстана, находящимся в критическом состоянии за рубежом.


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