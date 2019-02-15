В Астане чествовали ветеранов-афганцев

В торжественном чествовании приняли участие руководящий состав Министерства обороны, ветераны Афганской войны и Вооруженных Сил, военнослужащие воинских частей и члены их семей.

В Национальном военно-патриотическом центре под руководством министра обороны Нурлана Ермекбаева прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода ограниченного континента советских войск из Демократической Республики Афганистан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших воинах-афганцах, в том числе почтили память недавно ушедшего из жизни Бориса Керимбаева. Светлая память о "Кара майоре" навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал лично и особенно военнослужащих, которые учились и учатся на его опыте и примере. Во время службы в Афганистане на его долю выпали сложные жизненные и военные испытания, которые он с честью прошел, показав каким должен быть настоящий офицер. Он был и остается примером для будущих поколений.

В торжественном чествовании приняли участие руководящий состав Министерства обороны, ветераны Афганской войны и Вооруженных Сил, военнослужащие воинских частей и члены их семей.

Глава военного ведомства, обращаясь к ветеранам Афганской войны, выразил благодарность за их активное участие в военно-патриотическом воспитании граждан страны, вклад в укрепление обороноспособности страны и сохранении славных боевых традиций по защите Отечества.

"В Афганской войне принимало участие более 22 тысяч казахстанцев. 924 из них пали смертью храбрых на поле боя, 19 пропали без вести. Тысячи наших земляков были награждены за мужество и героизм государственными наградами, орденами и медалями. На сегодняшний день в рядах нашей армии продолжают службу и являются профессионалами военного дела более 70 воинов-интернационалистов", - отметил в своем выступлении министр обороны.

В ходе мероприятия глава оборонного ведомства наградил ведомственной медалью "Ел қорғаны" І степени и памятными подарками воинов-интернационалистов, военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил РК, выполнявших воинский долг в Демократической Республике Афганистан.

По завершению мероприятия в честь знаменательного события было организовано концертное выступление центрального ансамбля, центрального военного оркестра и детской студии "Жас сарбаз" Национального военно-патриотического центра.

Кроме того, в холле концертного зала Национального военно-патриотического центра была развернута выставка, посвященная 30-летию вывода ограниченного континента советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!