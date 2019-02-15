Индия отозвала посла из Пакистана

Решение связано с терактом в северном штате Джамму и Кашмир.

Индия временно отзывает своего посла из Пакистана, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это решение связано с терактом в северном штате Джамму и Кашмир, произошедшим в четверг. По последним данным, он унес жизни 45 человек.

Самодельное взрывное устройство привели в действие, когда конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF) направлялся в округ Пулвама. Затем на месте происшествия были слышны выстрелы.

Ответственность за нападение взяли на себя террористы из группировки "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане.

"Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия пророка Мухаммеда") — одна из действующих в Джамму и Кашмире сепаратистских группировок, которые борются за независимость штата от Индии или за его присоединение к Пакистану. Индия регулярно обвиняет Пакистан в поддержке террористов на ее территории, однако Исламабад эти обвинения отвергает.

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