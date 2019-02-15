Коньяк, наркотики, мобильники - что пытаются пронести заключенным

В 2018 году предотвращена попытка пронести 514,2 граммов наркотических веществ, 20 единиц сотовых телефонов и денежных средств на сумму 748 тысяч тенге.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы проводятся мероприятия, направленные на обнаружение и изъятие запрещенных к использованию предметов, сообщает Zakon.kz.

"Несмотря на то, что способы поставки наркотических веществ и запрещенных предметов постоянно совершенствуются, от ответственности никто не уходит, - утверждает начальник Департамента УИС по городу Астане, полковник юстиции Ернат Ақылжанов. - Ни осужденные, которым предназначаются "посылки", ни организаторы".

Все учреждения уголовно-исполнительной системы Департамента УИС по городу Астане оснащены современным досмотровым оборудованием, где-то стационарным, где-то ручным.

Мобильные телефоны относятся к запрещенным предметам. Так, с их помощью подозреваемые и обвиняемые могут оказывать влияние на потерпевших, свидетелей и на должностных лиц. Также могут вступать в сговор с соучастниками и принимать меры к сокрытию следов преступления.

Также, с помощью "мобильников", могут совершаться преступления экстремистской направленности и террористического характера.

В результате работы по недопущению проникновения запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы в 2018 году предотвращена попытка пронести 514,2 гр. наркотических веществ, 20 единиц сотовых телефонов и денежных средств на сумму 748 тыс. тенге..

В учреждении минимальной безопасности ЕЦ-166/10, где осужденные содержатся под надзором и имеют право передвигаться без надзора в пределах границ территории, прилегающей к учреждению, осужденный пытался пронести коньяк, залитый в пластиковую бутылку от напитка "Pepsi Cola".

В этом же учреждении осужденный Ж., прибывший с прилегающей территории учреждения, пытался пронести целлофановый сверток с веществом светло-зеленого цвета со специфическим запахом. По результатам экспертизы Центра судебных экспертиз данное вещество оказалось марихуаной весом 6,51 гр.

В учреждении чрезвычайной безопасности ЕЦ-166/5 у осужденного Ж. при личном досмотре была обнаружена заточенная металлическая пластина.

За доставку запрещенных предметов к уголовной ответственности привлечены 4 гражданских лица и 16 привлечены к административной ответственности. В отношении осужденных были приняты строгие меры дисциплинарного характера.

Службой собственной безопасности ДУИС по городу Астана проводится целенаправленная работа по борьбе с коррупцией, по выявлению сотрудников, вступающих в недозволенную связь с осужденными при передаче им запрещенных к использованию предметов.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий задержаны два сотрудника и работник УИС, которые были привлечены к уголовной ответственности и уволены по отрицательным мотивам из органов внутренних дел.

Работа в данном направлении находится под контролем Министерства внутренних дел РК постоянно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!