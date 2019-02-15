Группу воинов-интернационалистов наградили в акимате Алматы

Среди награжденных - родная сестра Кара майора.

Награда приурочена 30-летию вывода советских войск из Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев и начальник Департамента по делам обороны полковник Аманта Усербаев наградили воинов-интернационалистов юбилейными медалями «30 лет вывода советских войск из Афганистана».

Среди награждённых - родная сестра ныне покойного Кара майора (Бориса Керимбаева), прощание с которым состоялось накануне юбилейной даты.

- Воины-интернационалисты вносят неоценимый вклад в военно-патриотическое воспитание молодого поколения, - подчеркнул Амантай Усербаев. - Они не просто выполнили свой воинский долг, но и продолжают воспитывать юных казахстанцев в духе преданности и любви к своей стране.



Полковник напомнил, что в афганской войне принимали участие более 22 тысяч казахстанцев, из 924 пали смертью храбрых на поле боя, 19 пропали без вести. Тысячи наших земляков были награждены боевыми орденами и медалями.

На сегодняшний день в рядах Вооруженных Сил Казахстана продолжает нести службу более 70 воинов-интернационалистов.

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