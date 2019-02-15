Воспитатель детского сада в Актау получила сотрясение после конфликта с руководством

По факту происшествия создана комиссия. На время проведения расследования садик закрыт.

Конфликт между воспитателями и директором частного детского сада "Айналайн" случился 14 февраля. В результате все закончилось пробитой головой воспитателя и временным закрытием детского сада. Версии причины конфликта у сторон разные. Воспитатель утверждает, что получила "за правду", директор же уверяет, что ее подставили, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

По версии воспитателя частного детского сада "Айналайын" Асыл Утеповой, она сняла на видео и разослала творящийся в садике беспредел. По словам воспитательницы, детей в ясли-группе практически не кормили - порция составляла одну чайную ложку каши, не поили - один графин компота делили между 20 детьми и укладывали спать по трое в одну кровать.

Когда получившие шокирующее видео родители пришли выяснять отношения с директором сада Гульжанат Муратбай, та, по версии воспитательницы, накинулась на нее с кулаками, ударила по голове стаканом.

Директор же сада утверждает все видео и фото, снятые воспитателем, фикция. Таким образом руководству учреждения персонал хотел отомстить за увольнение.

"За день до этого конфликта с жалобой ко мне обратилась одна из родительниц. Она сообщила, что, когда привела своего ребенка в садик, увидела, как воспитатель засовывает сандалии в рот плачущему ребенку. Я собрала персонал и сказала им, что, если они не справляются с работой и не могут контролировать свою агрессию и нервы, им необходимо сменить род деятельности. Мы договорились, что они отработают до конца недели и уйдут. Вчера, 14 февраля, воспитатель стала распространять в интернете фото и видео, на которых запечатлено, что детей практически не кормят и не поют. Она специально достала из супа мясо и убрала. Сфабриковала видео. Я считаю, что так они хотели отомстить мне за увольнение. Ведь до этого они работали тут полтора года. Если все было так плохо, то почему они не сообщили родителям об этом раньше? За все время нашей работы жалоб от родителей к нам также не поступало", - рассказала директор сада Гульжанат Муратбай.

У воспитателя своя версия:

"К нам в группу привели нового ребенка, он плакал и засунул в рот себе сандалий. Я подошла, чтобы вытащить его. Видимо в этот момент кто-то из родителей зашел, увидел и все не так понял".

Отрицает руководитель сада и причастность к травмам, полученным воспитателем.

"Когда я приехала поговорить, она меня схватила, и я схватила ее в ответ, нас разняли. Потом вырвалась и убежала. Я в нее ничего не кидала, не знаю, кто это сделал. Я вернулась, она уже была в крови", - говорит директор.

Родители воспитанников в данном конфликте придерживаются версии персонала и просят наказать дирекцию.

15 февраля, в частный сад приехала комиссия из Актауского городского отдела образования. По словам представителей ведомства, так как сад частный и не брал государственных заказов, госорганы его деятельность не контролируют.

"В настоящее время по факту происшествия создана комиссия. На время проведения расследования садик закрыт. До настоящего времени ни одной жалобы от родителей или персонала данного дошкольного учреждения к нам не поступало", - отметили представители ГОРОНО.

Родители воспитанников написали заявление в прокуратуру, чтобы те проверили деятельность детского сада.

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