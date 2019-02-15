Спасатели Кызылординской области вызволили 143 человека с заснеженной трассы

В плену непогоды оказались больше 50 машин, в их числе несколько фур и междугородние микроавтобусы.

На трассе в Кызылординской области спасатели эвакуировали из снежного заноса сразу 143 человека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В плену непогоды оказались больше 50 машин, в их числе несколько фур и междугородние микроавтобусы.

Движение остановилось на автодороге Жезказган – Кызылорда. Пробираться к пострадавшим спасателям пришлось несколько часов. В операции задействовали тяжелую спецтехнику.

Специалисты рассказали, что работу затрудняла сильная метель и практически нулевая видимость. Всех попавших в снежный занос, а это больше 140 человек, доставили в Кызылорду. Лишь чудом никто не пострадал.

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