Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Спасатели Кызылординской области вызволили 143 человека с заснеженной трассы

В плену непогоды оказались больше 50 машин, в их числе несколько фур и междугородние микроавтобусы.

Фото : пресс-служба КЧС МВД РК15 февраля 2019, 22:05

На трассе в Кызылординской области спасатели эвакуировали из снежного заноса сразу 143 человека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В плену непогоды оказались больше 50 машин, в их числе несколько фур и междугородние микроавтобусы.

Движение остановилось на автодороге Жезказган – Кызылорда. Пробираться к пострадавшим спасателям пришлось несколько часов. В операции задействовали тяжелую спецтехнику.

Специалисты рассказали, что работу затрудняла сильная метель и практически нулевая видимость. Всех попавших в снежный занос, а это больше 140 человек, доставили в Кызылорду. Лишь чудом никто не пострадал.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты