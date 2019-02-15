Спасатели Кызылординской области вызволили 143 человека с заснеженной трассы
В плену непогоды оказались больше 50 машин, в их числе несколько фур и междугородние микроавтобусы.
На трассе в Кызылординской области спасатели эвакуировали из снежного заноса сразу 143 человека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.
В плену непогоды оказались больше 50 машин, в их числе несколько фур и междугородние микроавтобусы.
Движение остановилось на автодороге Жезказган – Кызылорда. Пробираться к пострадавшим спасателям пришлось несколько часов. В операции задействовали тяжелую спецтехнику.
Специалисты рассказали, что работу затрудняла сильная метель и практически нулевая видимость. Всех попавших в снежный занос, а это больше 140 человек, доставили в Кызылорду. Лишь чудом никто не пострадал.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!