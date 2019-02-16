Жителям ЗКО угрожают паводки

Из областного бюджета на предупреждение паводковой ситуации выделено 153 млн тенге, а на ликвидацию ЧС, в случае затопления - 885 млн.

Более 36 тысяч жителей Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска. Под угрозой подтопления 88 населенных пунктов. Не лучшая ситуация и в областном центре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В этом году снега в регионе выпало в 8 раз больше, чем в прошлом. Только на водоемах Уральска уровень влагозапасов превышает норму в 2,5 раза. То есть, если учесть, что в поймах города расположены 75 садоводческих товариществ, то в ожидании "большой воды" только в окрестностях города находятся около 14 тысяч человек. И как утверждают жители, проблема не только в рекордном количестве осадков.

"Снег с центральной улицы вывозят. Но на остальных произвести уборку возможности нет, потому что улицы узкие, мешает газопровод – большегрузы проехать не могут. К нам приходили из ДЧС, раздавали листовки. Но в случае паводков, нам идти некуда", - рассказывает председатель садоводческого товарищества Жайнагуль Махражанова.

Чтобы было куда идти, в области уже сейчас создали 28 эвакуационных пунктов. Это на случай ЧП. А чтобы его не допустить, коммунальщики круглосуточно занимаются уборкой снега. Если брать данные по республике, то на 10 февраля в Казахстане было вывезено 3 млн кубометров. Из них 650 тысяч кубометров, а это 1/4 часть только по Западно-Казахстанской области.

Два полигона из четырех уже закрыли, потому что они переполнены. Наслышанные об этом жители, готовятся к паводкам.

Из областного бюджета на предупреждение паводковой ситуации выделено 153 млн тенге, а на ликвидацию ЧС, в случае затопления - 885 млн. Об этом заявили на совещании в областном акимате. Альтай Кульгинов призвал всех быть начеку.

"Работаем в круглосуточном режиме. Усиленный вариант подготовки к весенне-паводковому периоду. Это касается всех районов также. Вот, особенно зоны, где имеется наибольший риск затопления. Населенные пункты, и все объекты нужно взять под особый контроль. Снега, на самом деле, очень много", - говорит аким ЗКО Алтай Кульгинов.

Деревья в русле реки - препятствие для движения воды, решили власти Актобе. Наученные горьким опытом 2017 года, когда в пригороде затопило около 300 домов, они решили провести работы по предотвращению возможной угрозы заранее. И активно занялись санитарной вырубкой деревьев в районе восьми рек. На что выделили более 6 млрд тенге. В самом лавиноопасном регионе страны начали взрывать снежные массы в горах. Эта обязательная мера, помогает не только избежать самопроизвольного схода снега. Но еще и является противопаводковой. Растаявший в горных районах снег, по весне затапливает более низменные участки, в том числе и населенные пункты. Поэтому, чем меньше будет снега в горах, тем проще будет контролировать паводки, говорят спасатели.

"По сведениям "Казгидромета", продолжается снегонакопление. В восточных частях области снега накопилось больше нормы, больше прошлогодних уровней, но при этом промерзание, по сравнению с прошлым годом, меньше. В связи с этим, акиматом области, совместно с нами разработан план противопаводковых мероприятий, в котором имеются все наши паводкоопасные участки, это 76 населенных пунктов, в которых могут возникнуть паводковые ситуации", - объясняет заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Александр Ломыгин.

Всего же по Казахстану в зоне риска находятся 505 сел и городов. Об этом заявили накануне, на совещании в Правительстве. Премьер-министр поручил всем акимам быть в полной боевой готовности. А также по возможности переселить людей из опасных районов.

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