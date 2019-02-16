Законопроект о запрете выхода из ДРСМД внесли в конгресс США

По словам кандидата в президенты, угроза ядерной катастрофы сейчас "больше, чем когда-либо".

Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости.

"Я внесла законопроект, который должен помешать президенту Трампу устроить эскалацию новой холодной войны, начать новую гонку вооружений, транжирить деньги налогоплательщиков на военные приключения, которые снижают нашу безопасность", — заявила Габбард на пресс-конференции возле Капитолия.

Она подчеркнула, что документ запрещает использовать даже доллар из кармана налогоплательщиков на оружие, которое нарушает этот договор.

По словам Габбард, угроза ядерной катастрофы сейчас "больше, чем когда-либо".

"Безрассудное решение президента Трампа выйти из Договора о РСМД увеличивает эту угрозу, раздувает новую холодную войну, провоцирует гонку вооружений между США и Россией и подводит нас ближе, чем когда-либо, к ядерному холокосту".

По ее словам, решение администрации подрывает национальную безопасность США.

Конгрессвумен призвала работать над укреплением соглашения, расширить его и включить другие страны, в том числе Китай.

Она напомнила, что в прошлом году на Гавайях случилась паника, когда по ошибке разослали предупреждение о ракетном нападении и люди тщетно пытались найти укрытие, прощались с жизнью и близкими.

"Мы должны предпринять действия, чтобы окончить новую холодную войну, отойти от пропасти ядерной войны", — заключила Габбард.

Шансы на принятие документа оцениваются как низкие, поскольку конгресс в целом поддерживает жесткую позицию администрации президента по ДРСМД.

Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает выход из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", он будет расторгнут.

Владимир Путин 2 февраля объявил о том, что Москва на такое решение ответит зеркально. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения Москвы по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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