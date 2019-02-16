Жители астанинского общежития боятся стать жертвами пожара

Но в районном акимате не спешат помочь людям.

Жители столичного общежития боятся лишиться крыши над головой из-за пожара. Люди говорят, что уже не раз горели. В доме с шестидесятилетней историей давно нет условий для нормального проживания. И неисправная электропроводка лишь одна из проблем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

По внешнему виду вполне приличное здание. Но за этим фасадом скрыто немало проблем.

"Снаружи все замечательно, красиво. Вроде бы как хорошо. Но если зайдешь во внутрь, у нас там творится что-то невообразимое. Частые пожары от проводки, замыкание проводки и в подъезде, и в комнатах. Я сама лично, хорошо это было днем, тушила. Замкнул у нас счетчик, было пламя, там видно, прямо от пламени черная сажа", - рассказывает жительница города Оксана Фуст.

Марина Пенькова проработала более двадцати лет в строительной компании, с трудом накопив деньги на свою комнату в общежитии.

"Здесь, в основном, живут малоимущие люди, у которых нет возможности, чтобы купить что-то. КСК нас взяло и от них даже техничка не приходит. Сами жильцы по очереди полы моем. Сами видите какие условия у нас, уже все сыпется, крыша протекает тоже", - говорит Марина Пенькова.

Жильцы не знают, чего им боятся больше? Пожара или обрушения дома из-за прогнившего фундамента. Каждый год, весной и осенью подвал затапливает водой. И, к сожалению, это единственное место, где стабильно есть вода. Но в районном акимате не спешат помочь людям.

"В техническом заключении, выданном в 2016 году, сказано, что, в целом, физический износ жилого дома, на момент обследования составил 54%, состояние оценено как "неудовлетворительное". В списках сноса данное общежитие не числится, здание не признано аварийным, - поясняет заместитель акима Сарыаркинского района Ержан Жакубаев.

Локальные проблемы люди привыкли решать сами. Что касается глобальных, таких, как рассыпающийся фундамент, то по логике чиновников надо ждать, пока он сам рухнет. Или по крайней мере износ здания будет составлять 61% - что соответствует нормативам. Теперь жильцы планируют направить свое обращение инстанцией выше - в городской акимат. Они все еще надеются, что до полного развала общежития, которое стало для них домом, дело не дойдет.

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