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Нашелся пропавший неделю назад в Астане школьник

Телефон мальчика был доступен трое суток после исчезновения. Ему звонили и писали все. Но безрезультатно.

Фото : Пресс-служба ДП города Астаны16 февраля 2019, 01:29

Астанинские полицейские нашли без вести пропавшего Кожамжара Болата Сағынбекұлы 2002 года рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Астана.

Мальчик пропал 8 февраля. Последними, кто видел Болата Кожамжара, были его друзья. Разговор шел о компьютерной игре, старшеклассник как раз находился в одном из местных игровых клубов. Но домой так и не вернулся. Незадолго до исчезновения мальчик рассказывал, как к нему приставал посторонний мужчина.

Телефон школьника был доступен еще трое суток. Ему звонили и писали все. Безрезультатно. И только в понедельник смартфон оказался вне зоны доступа.

По информации сотрудников криминальной полиции 15 февраля около 18:00 часов Кожамжар Болат Сағынбекұлы был обнаружен в помещение одного из столичных компьютерных клубов.


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