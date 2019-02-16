Минсельхоз установил лимит по отстрелу хищников

Данная госуслуга выдается бесплатно.

Министерство сельского хозяйства Казахстана опубликовало допустимые нормы отстрела волков по областям республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

Утвержден лимит по регулированию численности волка на территории Республики Казахстан на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Ссылка на онлайн услугу:

https://egov.kz/cms/ru/services/livestock/pass354_msh

Данная госуслуга выдается бесплатно.

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