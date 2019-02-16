Минсельхоз установил лимит по отстрелу хищников
Данная госуслуга выдается бесплатно.
Фото : pxhere.com16 февраля 2019, 01:39
Министерство сельского хозяйства Казахстана опубликовало допустимые нормы отстрела волков по областям республики, сообщает Zakon.kz.
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.
Утвержден лимит по регулированию численности волка на территории Республики Казахстан на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Ссылка на онлайн услугу:
https://egov.kz/cms/ru/services/livestock/pass354_msh
Данная госуслуга выдается бесплатно.
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