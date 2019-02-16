На спорных островах в Японском море остался последний житель

81-летняя кореянка Ким Син Йол поселилась на островах в 1991 году вместе с мужем Ким Соном.

На островах Лианкур в западной части Японского моря, суверенитет над которыми оспаривается Сеулом и Токио, осталась жить последняя обитательница. Об этом сообщает http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190213000563&ACE_SEARCH=1.

81-летняя кореянка Ким Син Йол поселилась на островах в 1991 году вместе с мужем Ким Соном, который умер в октябре 2018 года. Их пребывание на Лианкуре оценивалось Южной Кореей "как символ суверенитета Сеула над островами".

Кроме супругов, на островах размещались около 40 корейских служащих: специалистов, обслуживающих маяк, и полицейских. Однако Ким Син Йол и ее муж были единственными резидентами, проживающими на острове круглый год.

Женщина утверждает, что не планирует уезжать с островов после смерти супруга, поскольку "жизнь на Лианкур расслабляет". Тем не менее, в настоящий момент ей пришлось переехать к дочери в город Пхохан из-за ремонта дома.

До 2017 года Ким Син-Йол работала как профессиональная ныряльщица, зарабатывая на продаже морепродуктов.

Конфликт вокруг островов Лианкур обострился летом 2012 года, после того, как спорные территории посетил южнокорейский президент Ли Мен Бак (2008—2013). После его визита Япония отозвала из Сеула своего посла. 11 августа Токио предложил разрешить спор в Международном суде ООН, однако Сеул ответил отказом.

Острова Лианкур, которые в Корее называются Токто, а в Японии — Такэсима, были захвачены Японией после Русско-японской войны 1904-1905 годов. В период с 1910 по 1945 годы Япония аннексировала всю территорию Кореи. Независимость Кореи была восстановлена после поражения Японии во Второй мировой войне. Сейчас на острова претендует Южная Корея.

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