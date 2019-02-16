После второй за ночь аварии водитель в Алматы попал в больницу

Мужчина ждал полицию в машине, когда в него врезалась еще одна машина.

В ночь на субботу, 16 февраля, в Алматы произошли два ДТП с участием одного автомобиля, пострадал водитель машины, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Volkswagen Golf двигался по проспекту Абая в западном направлении. Между улицами Муканова и Манаса машину задела Audi, водитель которой скрылся с места аварии.

Сидевший за рулем Volkswagen Golf мужчина вызвал сотрудников полиции, чтобы зафиксировать происшествие, сел в машину и стал ждать их прибытия. Автомобиль стоял частично в крайнем левом, частично в среднем ряду.

Как рассказал водитель Mercedes E-class, он двигался на запад и попытался протиснуться между бордюром и стоявшей малолитражкой по левому ряду. Мужчина не рассчитал, взял слишком сильно влево, и от бордюра авто откинуло в Volkswagen Golf.

Удар пришелся на заднюю часть легковушки. От мощного толчка Golf отбросило на несколько метров и выбило с проезжей части на разделительную аллею проспекта Абая.

В результате второго за вечер столкновения пострадал находившийся в машине водитель Volkswagen Golf. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи после осмотра госпитализировали его в больницу.

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