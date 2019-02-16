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Узбекистанец нашел под своим домом необычный скелет

Предварительно считается, что это останки динозавра.

Фото : pixabay.com16 февраля 2019, 08:31

В селе Янгиюль Ферганской области Узбекистана найден скелет животного необычного вида. Кости были обнаружены при ремонте дома прямо под его полом, пишет Nuz.Uz.

Как объяснил владелец дома, Тухтасин-ака, его жилище было построено в 1969 году во время заселения центральной Ферганской пустыни. Особенности почвы позволяли строить без фундамента, поэтому все эти годы скелет пролежал в земле под жилыми помещениями и был обнаружен только во время перестройки дома.

Хозяин дома считает, что кости напоминают останки доисторического животного, и многие его соседи поддерживают эту версию. Тухтасин-ака пытался найти аналоги своей находки в научных книгах. По его словам, скелет больше всего похож на останки кенгуру или страуса.

Тухтасин-ака ждет помощи экспертов для определения ценности его находки.

Фото http://xs.uz


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