КамАЗ с прицепом опрокинулся в кювет на трассе в СКО

Полицейские региона за день оказали помощь водителям двух большегрузов.

Сотрудники батальона патрульной полиции Управления местной полицейской службы ДП СКО за день оказали помощь водителям двух большегрузов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Утром на территории Жамбылского района СКО сотрудники батальона патрульной полиции обнаружили на трассе Мамлютка-Костанай опрокинувшийся набок КамАЗ с прицепом, перевозивший зерноотходы в Костанайскую область. Водитель не пострадал. Как выяснилось, он не справился с управлением и совершил съезд в кювет. На место происшествия были вызваны 2 единицы спецтехники. К полудню КамАЗ вернули на проезжую часть. Водителя капитан полиции Амиржан Таккужин и сержант полиции сержант Сергей Полуянов на время ожидания приютили в салоне патрульной машины, обеспечили его горячим питанием.

В тот же день на трассе Жезказган-Петропавловск на территории района Шал акына старший сержант полиции Бауржан Закиров и рядовой Бахтияр Алпыспаев остановились около замершего на дороге КамАЗа с грузом ячменя. Из-за неполадок в двигателе водитель совершил аварийную остановку. Салон грузовика быстро остыл, и водитель дожидался буксира в полицейском автомобиле. Затем, ввиду того, что буксировку пришлось проводить уже в темное время суток, стражи порядка сопроводили обе машины.

"Ежедневно заступающим экипажам дается установка проверять состояние автодорог, помогать всем людям, оказавшимся в трудной ситуации, - говорит начальник БПП УМПС ДП СКО подполковник полиции Ерлан Мадиев. – Обогрев в наших климатических условиях особенно важен, так что в каждой машине припасены даже валенки. В сильные морозы человека, идущего пешком по трассе, не отклоняясь от маршрута, довезут до населенного пункта, остановленный транспорт проверят. Патрульные опрашивают водителей, не довелось ли им встретить на дороге остановленные или брошенные машины".

Безопасность дорог областного и республиканского значения находится на особом контроле руководства ДП СКО.

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