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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева возвращается на родину

Ситуацию прокомментировала исполнительный директор КФШ.

Фото : РОО "Казахстанская федерация шахмат"16 февраля 2019, 09:59

Талантливая казахстанская шахматистка, мастер ФИДЕ Бибисара Асаубаева, покинувшая Казахстан более двух лет назад, возвращается в Казахстанскую шахматную федерацию (КФШ), передает Zakon.kz.

Об этом нам сообщили в самой федерации.

"7 февраля к президенту КФШ обратилась менеджер спортсменки с заявлением-просьбой о возвращении в КФШ. Российская шахматная федерация подтвердила свое согласие на переход. КФШ в свою очередь направила в ФИДЕ заявление и необходимые документы с тем, чтобы возвращение состоялось. Надеемся, решение будет принято международной шахматной федерацией в самое ближайшее время", — рассказала исполнительный директор КФШ Ирина Грищенко.

Сама спортсменка и ее менеджер и мама Лиана Танжарикова пока не прокомментировали это сообщение.

Два года назад менеджер юной шахматистки Лиана Танжарикова приняла решение о переходе ее подопечной в Шахматную федерацию Московской области.

Альберт Ахметов


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