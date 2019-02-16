Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева возвращается на родину
Ситуацию прокомментировала исполнительный директор КФШ.
Фото : РОО "Казахстанская федерация шахмат"16 февраля 2019, 09:59
Талантливая казахстанская шахматистка, мастер ФИДЕ Бибисара Асаубаева, покинувшая Казахстан более двух лет назад, возвращается в Казахстанскую шахматную федерацию (КФШ), передает Zakon.kz.
Об этом нам сообщили в самой федерации.
"7 февраля к президенту КФШ обратилась менеджер спортсменки с заявлением-просьбой о возвращении в КФШ. Российская шахматная федерация подтвердила свое согласие на переход. КФШ в свою очередь направила в ФИДЕ заявление и необходимые документы с тем, чтобы возвращение состоялось. Надеемся, решение будет принято международной шахматной федерацией в самое ближайшее время", — рассказала исполнительный директор КФШ Ирина Грищенко.
Сама спортсменка и ее менеджер и мама Лиана Танжарикова пока не прокомментировали это сообщение.
Два года назад менеджер юной шахматистки Лиана Танжарикова приняла решение о переходе ее подопечной в Шахматную федерацию Московской области.
Альберт Ахметов
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4958274-65ddc02479aade69fbff62a5d4c3d468
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...