Родители умершего в Иссыке подростка не верят диагнозу

Согласно заключению, ребенок скончался из-за обострения сердечной патологии.

Больше трех месяцев родители погибшего школьника пытаются выяснить, от чего умер их сын. 14-летний Жаннур скончался в больнице города Иссык Алматинской области. Поступил он туда с симптомами отравления. По словам врачей, смерть наступила из-за обострения сердечной патологии. Но семья этому заключению не верит и настаивает на повторной экспертизе, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Ержигит Сарсенбиев больше трех месяцев добивается справедливого, на его взгляд, расследования по факту смерти сына. Он не согласен с результатами судмедэкспертизы, которую получил еще в декабре прошлого года.

Ержигит Сарсенбиев, отец Жаннура:

“В этой экспертизе констатируется смерть, что она произошла из-за сердца. Но пишут, чтобы выявить истинную причину смерти и связь с действиями врачей, назначить комиссионную сложную экспертизу. Там, конечно, очень много вопросов по этой экспертизе, очень много жидкостей в организме”.

Родители обратились с ходатайством сделать комплексную экспертизу. Они не верят, что причиной могла стать сердечная патология. Жаннур, по их словам, с детства занимался спортом и никогда не жаловался на здоровье.

Ержигит Сарсенбиев, отец Жаннура:

“Если ребенок все эти годы проходил медкомиссии, у него бы, наверное, выявилось сердечное заболевание. Факт в том, что следователи сейчас запрашивают материалы уголовного дела. Материалов нет, потому что в данный момент только опросы ведутся, и берутся показания врачей, которые контактировали с моим сыном. На сегодняшний день даже не все врачи опрошены”.

Динара Сарсенбиева, мать Жаннура:

“Моя цель – найти виновного, должен же быть кто-то виновным. Не может ведь со здоровым ребенком такое случиться. Это невозможно. Если бы он болел, я бы сказала, он болел”.

Сейчас родные собирают все необходимые документы. Правда, некоторые из них отсутствуют, уверяет отец ребенка. Например, нет справки из роддома за 2004 год. В департаменте полиции заверили – дело находится на особом контроле областного следственного управления, а комплексная проверка уже началась.

Кобейхан Нурахмет, пресс-секретарь ДП области:

“Назначена повторная экспертиза, которая проводится в Астане. Сейчас мы ожидаем результаты этой экспертизы”.

У врачей есть ответ на вопрос, почему у 14-летнего ребенка вдруг обнаружили сердечную патологию.

Жамиля Абеуова, директор Енбекшиказахской ЦРБ:

“Это диагноз “идиопатический миокардит”. Это диагноз, который мог развиться в течение жизни, за 14 лет, как осложнение после возможных перенесенных инфекций, стрептококковой инфекции; и жалоб при жизни ребенок не проявлял, к сожалению”.

Несмотря на это, родители все же намерены добиваться тщательной проверки и узнать, от чего на самом деле погиб их ребенок.

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