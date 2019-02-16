Женщина облила бензином и сожгла себя и двоих детей

Решение жительница села под Бишкеком приняла из-за семейных проблем.

Близ Бишкека женщина купила бензин, подожгла дом вместе с детьми и сгорела сама. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, 12 февраля в одном из домов села Таш-Добо произошел пожар. На месте оперативники обнаружили трупы двух детей и их матери. По предварительным данным, женщина купила бензин, облила дом и подожгла его. При этом она сама находилась в доме вместе с двумя малолетними детьми.

По некоторым данным, женщина пошла на такой шаг из-за семейных проблем. Со слов силовиков, "у нее имеются некие отклонения, к тому же она глухонемая" (позже выяснилось, что женщина и ее муж были инвалидами по слуху - прим. ред.).

В ГУВД Чуйской области рассказали, что вызов поступил в 16:15. На место выезжала оперативно-следственная группа, которая обнаружила три трупа. На данный момент следствие продолжается.

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