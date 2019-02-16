Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Женщина облила бензином и сожгла себя и двоих детей

Решение жительница села под Бишкеком приняла из-за семейных проблем.

Фото : МЧС КР16 февраля 2019, 10:53

Близ Бишкека женщина купила бензин, подожгла дом вместе с детьми и сгорела сама. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, 12 февраля в одном из домов села Таш-Добо произошел пожар. На месте оперативники обнаружили трупы двух детей и их матери. По предварительным данным, женщина купила бензин, облила дом и подожгла его. При этом она сама находилась в доме вместе с двумя малолетними детьми.

По некоторым данным, женщина пошла на такой шаг из-за семейных проблем. Со слов силовиков, "у нее имеются некие отклонения, к тому же она глухонемая" (позже выяснилось, что женщина и ее муж были инвалидами по слуху - прим. ред.).

В ГУВД Чуйской области рассказали, что вызов поступил в 16:15. На место выезжала оперативно-следственная группа, которая обнаружила три трупа. На данный момент следствие продолжается.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты