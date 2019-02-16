"Время GGG подходит к концу ". Узбекского боксера назвали следующим Головкиным

У обоих боксеров - высокий процент досрочных побед.

Украинско-американский промоутер Дмитрий Салита в интервью BoxingScene назвал узбекистанского боксера Шохжахона Эргашева (15-0, 14 КО) заменой экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) из Казахстана.

В следующем бою Эргашев встретится с американцем Майклом Фоксом (19-0, 5 КО). Десятираундовый поединок пройдет в рамках вечера бокса в Малвейне (штат Канзас, США), а в шоу также выступят казахстанцы Бахтияр Эюбов (14-0, 12 КО) и Изим Избаки (1-0, 1 КО). По времени Астаны событие состоится утром 16 февраля.

По мнению Салиты, Эргашев станет для американских фанатов заменой Головкина из-за схожего бэкграунда: оба - нокаутеры и из стран бывшего СССР.

"Когда заканчивается одна эра, начинается другая. Я говорю про Головкина. Его время подходит к концу. Я верю, что Эргашев - тот парень, который заполнит пустоту. Он и вправду очень большой панчер. Он - захватывающий боец и большая звезда на своей родине. У него, полагаю, около 450 тысяч подписчиков в Instagram. Соотечественники-музыканты включают его в свои клипы, президент страны говорит о нем после побед. Еще раз: на родине он большая звезда, но теперь он пытается сделать себе имя в США, которая считается Меккой бокса", - заявил Салита.

В профи Эргашев дебютировал в декабре 2015 года и первые девять боев провел в России. С 2017 года узбекистанец постоянно выступает в США, а предстоящий поединок станет пятым в этой стране.

За карьеру Эргашев пока выигрывал лишь второстепенный вакантный пояс WBA International в первом полусреднем весе. Этим титулом до него владели шесть боксеров, в числе которых американец Эдриен Бронер (33-4-1, 24 КО) и казахстанец Александр Журавский (13-5, 11 КО).

Источник: Vesti.kz

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