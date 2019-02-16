Сотни детей погибли от кори на Мадагаскаре

Предотвратить массовую смертность не помогла даже экстренная программа прививок.

По меньшей мере 922 несовершеннолетних погибли от кори с октября прошлого года на Мадагаскаре. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Предотвратить массовую смертность не помогла даже экстренная программа прививок. По словам доктора Катрины Кретсингер, число погибших основано на официальных данных, которые могут быть неполными, как и информация о количестве зараженных — сейчас считается, что их около 66 тысяч человек.

Эпидемия разразилась по причине того, что прививку от кори получили лишь 58 процентов населения островной республики. Больших вспышек опасного заболевания не было на Мадагаскаре с 2003 года, поэтому у тех, кто сейчас стал жертвами кори, не было возможности выработать иммунитет.

Кроме того, Мадагаскар — одна из беднейших стран Африки. 47 процентов детей здесь регулярно недоедают, что увеличивает риск заражения корью и восприимчивость к другим болезням.

Корь крайне заразна и может вызывать серьезные осложнения, в частности, такие, как слепота или отек мозга. Кроме того, она повышает риск развития пневмонии и кишечных заболеваний, которые чаще приводят к смерти пациента

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